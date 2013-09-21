سعید سعدی تهیه‌کننده فیلم به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون عباس بلوندی طراح صحنه مشغول ساخت دکور صحنه‌های جنگی فیلم در نجف آباد اصفهان است. این بخش از کار دیروز به پایان رسید و ما برای ساخت ادامه دکور که مربوط به فضای خارج از جنگ است به منطقه دیگری می رویم.

وی افزود: قرار است بیشتر از بازیگران تئاتری در این فیلم استفاده کنیم ابته به زودی بازیگر چهره فیلم هم مشخص خواهد شد. با برنامه ریزی های انجام شده 10 مهرماه فیلم کلید می خورد و فیلمبرداری آن نیز دو ماه طول خواهد کشید. امیدواریم "50 قدم آخر" برای جشنواره فیلم فجر آماده نمایش شود.

عوامل پشت دوربین این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسین جعفریان، طراح گریم: سعید ملکان، صدابردار: محمد مختاری، طراح صحنه: بلوندی. همچنین فرمانداری نجف آباد، لشگر 8 نجف‌اشرف، دانشگاه آزاد نجف آباد، کنگره شهدای اصفهان و انجمن انقلاب و دفاع مقدس در ساخت این فیلم مشارکت دارند.

پروانه ساخت این پروژه اواخر سال گذشته به تهیه‌کنندگی سعید سعدی از سوی اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد صادر شد.

این فیلم پیش از این چندبار نامش تغییر کرده است. "ایرانی" و "شناسایی" نام‌های قبلی کار پوراحمد بوده است. فیلم بر اساس ایده ای از حبیب احمدزاده نویسنده دفاع‌مقدسی جلوی دوربین می‌رود و داستان آن درباره سرگذشت یکی از نیروهای اطلاعات و عملیات لشگر زرهی 8 نجف اشرف در عملیات والفجر 4 است.