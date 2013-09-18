سرپرست جدید دانشگاه آزاد باید به شورای انقلاب فرهنگی معرفی شود/ درهیأت امنای دانشگاه فعالیت می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو پس از جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد در فضایی کاملاً دوستانه برگزار شد با این حال هیأت امنا تصمیم گرفتند که به علت مصلحت دانشگاه، تغییراتی انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه تغییر و تحولات طبیعی است، افزود: اینکه رئیس قبلی به مدت 30 سال ریاست دانشگاه آزاد را برعهده داشت غیر طبیعی بود.

دانشجو در ادامه، افزود: در این جلسه از آن دسته از افرادی که تاکنون مسئولیتی در دانشگاه آزاد داشته اند تقدیر و تشکر و مقرر شد فرد دیگری که تعامل بیشتری با وزارت علوم و وزارت بهداشت دارد، سرپرست دانشگاه آزاد شود.

رئیس سابق دانشگاه آزاد، افزود: با رای گیری که صورت گرفت، حمید میرزاده به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد معرفی شد.

فرهاد دانشجو تاکید کرد که تغییرات در ریاست دانشگاه آزاد به طور طبیعی می تواند صورت گیرد و 6 نفری که رای موافق به تغییر رئیس دانشگاه داده اند، مصلحت را به این دانستند.

وی درباره فعالیتهای آینده اش گفت: من عضو هیأت علمی هستم و بار دیگر به اتاق خود در دانشگاه تربیت مدرس برای تدریس بر می گردم.

رئیس سابق دانشگاه آزاد با بیان اینکه در جلسه هیأت امنا از من خواسته شد به عنوان عضو هیئت امنا به کارم را در دانشگاه ادامه دهم، گفت: من نیز در همین حوزه فعالیت خواهم کرد.

وی همچنین یادآور شد که سرپرست جدید دانشگاه باید برای تأیید به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شود و تا آن زمان 3 ماه فرصت دارد.