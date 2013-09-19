دومین جشنواره دین در مطبوعات محلی استان قزوین پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره دین در مطبوعات محلی چهارشنبه شب در مراسمی با حضور حجت الاسلام مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، حجج اسلام علی نعمت اللهی مدیرکل و نظری معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان، مهدی رمضانی معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مدیران مسئول نشریات محلی و جمعی از خبرنگاران رسانه های گروهی در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.





در این جشنواره 39 اثر از 9 نشریه استانی در بخشهای عکس، مقاله، داستان، شعر و گزارش مورد بررسی هیئت داوران قرار گرفت و آثار برتر معرفی شدند.



در بخش مقاله نشریه آوای تات در رده اول قرار گرفت، پیام دهکدک دوم و امید البرز سوم شد.



در گزارش، پیام شهر اول شد، رایحه مهر در مکان دوم و مادران و دختران در رده سوم جای گرفت.





در عکس رتبه اول انتخاب نشد و افق آینده و ولایت قزوین بترتیب دوم و سوم شدند.



در شعر افق آینده رتبه اول را کسب کرد، مادران و دختران دوم شد و تابان در رده سوم جای گرفت.



در بخش داستان هم هیچ اثری نتوانست نظر هیئت داوران را به خود جلب کند.



در مراسم اختتامیه فضلی با قرائت بیانیه هیئت داوران جشنواره گفت: در بخش مقاله پرداختن به موضوعات روز و آسیب شناسی مسائل فرهنگی و نگرش فرابخشی از نقاط مثبت بود و عدم ارائه منبع و رفرنس، ضعف در پرداخت استدلال و مراعات نکردن اصول و قالب مقاله نویسی در برخی آثار از نقاط ضعف بود.





وی افزود: در عکس کیفیت چاپ، تناسب با موضوع، روایی بودن عکسها، وضوح تصویر و شفافیت و دقت در انتخاب موضوع از نقاط قوت و ضعف در صفحه بندی، نحوه چینش عکس ها، کپی برداری و عدم ارجاع منبع و استفاده از عکس های حاوی آسیب های خرافی از کاستی های این بخش بود.



فضلی بیان کرد: در داستان با توجه به اینکه استقبال شایانی نشد اثری درخور بررسی یافت نشد و در بخش گزارش پرمایه بودن و تنوع پرداختن به موضوعات روز جامعه از نقاط قوت بود.





در این جشنواره همچنین از 30 خبرنگار فعال در حوزه دین تقدیر شد.