چهارشنبه جهنمی پارک ملی گلستان/ بیدارباش آتش نشانان

به گزارش خبرنگار مهر، زبانه های آتش در آخرین روزهای گرم تابستان به دامن ذخیره گاه زیست کره در گلستان افتاد و سطحی از عرصه های مرتعی این منطقه حفاظت شده را دچار آسیب کرد.

از لحظه وقع آتش، نیروهای امدای گلستان و استانهای مجاور برای اطفای حریق به منطقه اعزام شدند و طبق آخرین اطلاعات دریافتی تا ساعت 23 چهارشنبه شب هنوز شعله های آتش در این پارک حفاظت شده زبانه می کشید.

سریال آتش سوزی عرصه های ملی گلستان قصه دیرین دارد که اوج آن را در سال 89 در جنگل گلستان شاهد بود و بیش از دوماه نیروهای امدادی منطقه را درگیر خود کرده بود و این بار، این موضوع به نوعی دیگر در پارک ملی گلستان تکرار شد.

تدوام اطفای حریق در شب

آخرین خبرهای دریافتی خبرنگار مهر، حاکی از آنست که تا نیمه شب چهارشنبه، کار اطفای حریق در پارک ملی گلستان ادامه دارد و نیروهای امدادی در تلاش بودند تا حریق به عرصه های جنگلی سرایت نکند.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان چهارشنبه شب در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بخش عمده کار اطفای حریق در پارک ملی گلستان انجام شد و دستگاهها درحال تلاش هستند تا حریق را بطور کامل اطفا کنند.

حریق در پوشش مرتعی

قاسم سمیعی با بیان اینکه، در این آتش سوزی پوشش مرتعی ( علف) دچار حریق شد، میزان خسارت ناشی از این حادثه را کم دانست و گفت: الحمدلله آتش در عرصه های جنگلی سرایت نکرده است.

وی محدوده دچار حریق را منطقه شارلق بیان کرد.

فراخون نیروهای امدادی

در عین حال مدیرکل محیط زیست گلستان نیز چهارشنبه شب درباره آخرین وضعیت مهار آتش در عرصه های پارک ملی می گوید: به محض اطلاع از وقوع حریق در محدوده پارک ملی گلستان کلیه نیروها اعم از یگان حفاظت و ... فراخون شدند.

محمد ممشلی افزود: همچنین با بسیج نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی و بسیج وارد منطقه شدیم و بخشی از حریق منطقه کنترل شد.

وی با بیان اینکه نیروها هم اکنون ( چهارشنبه شب) در حال اطفای حریق هستند، گفت: کار اطفای آتش همچنان دارد.

ممشلی با بیان اینکه چند مدیرکل دستگاههای اجرایی، نیروهای بسیجی و منابع طبیعی در منطقه حضور دارند، تصریح کرد: به دلیل آنکه آتش سوزی در نقاط مختلفی است، ارزیابی خسارت حادثه هنوز مشخص نیست.

بیدارباش نیروهای امدادی آتش نشان

وی درپاسخ به اینکه اطفای کامل حریق تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: بستگی به وضعیت آب و هوایی دارد و تمام تلاش را خواهیم کرد تا در اسرع وقت کار اطفای حریق به پایان برسد.

وی یادآورشد: نیروهای امدادی شب را نیز در منطقه سپری خواهند کرد و تلاش خواهیم کرد در اسرع وقت عملیات اطفا به پایان رسد.

بر اساس اعلام منابع غیررسمی، با توجه به تردد شکارچیان و حضور مسافر احتمال آنکه حادثه حریق در پارک ملی لستان عامل انسانی داشته باشد وجود دارد و اظهار نظر دقیق دراین بار مستلزم تایید و بررسیهای بیشتر است.

آتش در عرصه های طبیعی چهارباغ گرگان

علاوه بر پارک ملی گلستان، سطحی از عرصه های مرتعی منطقه چهارباغ گرگان نیز روز چهارشنبه دچار حریق شد که با تلاش نیروهای منابع طبیعی اطفا شد.

با توجه به حادثه خیز بودن گلستان و اینکه هرساله آتش سوزی خسارتهایی را به عرصه های ملی و طبیعی وارد می کند، تامین تجهیزات و امکانات لازم برای پیشگیری و مقابله با حریق امری ضروری بنظر می رسد.

پیشینه آتش سوزیهای طبیعت گلستان

عرصه های طبیعی گلستان در سالهای اخیر شاهد آتش سوزی های مکرری بود که مهیب ترین آن به سال 89 در جنگل گلستان برمی گردد و سریال آتش سوزی از آبانماه شروع شد و به مدت دو ماه دستگاه مدیریت بحران گلستان، مشغول اطفای حریق این عرصه ها بوده است.

در آتش سوزیهای سال 89 جنگل گلستان، عرصه های جنگلی مناطق علی آبادکتول، رامیان و گرگان، مناطق جنگلی افراتخته، قلعه ماران و خاک پیرزن و .. دچار آتش سوزی شد.

مرحله اول آتش سوزی از روز چهارشنبه 26 آبان ماه 89 در عرصه های عمومی منابع طبیعی مینودشت و پارک ملی گلستان آغاز شد که با تلاش دستگاههای ذیربط، اطفای حریق در دستور کار قرارگرفت. سطح آتش سوزیهای سال 89 جنگل گلستان دو هزار و 700 هکتار و در عرصه های جنگلهای طبیعی و پهن برگ بوده که سطحی بود.