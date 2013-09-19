نمایشگاهی بدون تایید متولیانش/ برگزاری نمایشگاه صنعت چاپ در قم و عدم رضایتمندی چاپخانه داران

مجتبی محمودیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خنثی بودن موضع اتحادیه چاپخانه داران قم در قبال برگزاری سومین نمایشگاه صنعت چاپ، تبليغات، بازاريابي و بسته بندي استان اظهارداشت: در برگزاری این نمایشگاه از اتحادیه چاپخانه داران به عنوان متولی اصلی امر چاپ هیچ نظرخواهی نشده است و در این رابطه نیز به سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادها اعتراض نمودیم.



وی در این خصوص با تاکید بر اینکه این نمایشگاه مورد تایید یا تکذیب اتحادیه چاپخانه داران قم نیست، گفت: دوسال قبل اولین دوره این نمایشگاه به همت اتحادیه برگزار شد که بسیار موفق بود، شرکت های معتبر بزرگی حضور داشتند و بازدیدکنندگان زیادی نیز از نمایشگاه دیدن کردند اما سال گذشته که مانند امسال توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت نمایشگاه برگزار شد چندان شبیه به نمایشگاه نبود و میزان بازدیدکنندگان نیز کاهش یافت.



محمودیان تصریح کرد: تاکید ما بر این است که این نمایشگاه مانند بسیاری از نمایشگاه های معتبر جهانی سه یا چهارسال یکبار برگزار شود تا هم برای شرکت کننده و هم برای بازدید کننده انگیزه های جدیدی وجود داشته باشد، این مسئله موجب می شود تا امکانات، ابزار، تکنولوژی ها و فناوری های جدید چاپ ارائه شود.



رئیس اتحادیه چاپخانه داران قم با اشاره به وجود مشکلاتی در زمینه حضور فعالان عرصه چاپ در شهرک چاپ و نشر قم گفت: در واقع ما با بعضی از قوانین شرکت شهرک های صنعتی استان مشکل داریم و این مشکلات شامل نحوه بازپرداخت ها، شرایط واگذاری و تسهیلات و..است.

وی افزود: با رایزنی های انجام گرفته با اداره حمایت ها و گسترش وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنایع، صندوق توسعه ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قول هایی مبنی بر پرداخت وام 6 درصد ارزی برای وارد کردن ماشین آلات و تسهیلات یارانه ای در این خصوص داده شده و امیدواریم به نتیجه برسد.



محمودیان ادامه داد: جناب آقای استاندار قبلی تخفیفاتی در این زمینه درنظر گرفته بودند که پس از مدتی منتفی شد اما با پیگیری های صورت گرفته هم اکنون مقرر شد تا چاپخانه داران بتوانند تا پایان آبان ماه سال جاری از این تخفیفات بهره مند شوند.



وی در این باره اظهار داشت: این تخفیف ها شامل 20 درصد تخفیف مبلغ زمین، 10 درصد پرداخت نقدی و 90 درصد بازپرداخت 42 ماهه می شود که البته در حال حاضر از آن استقبال می کنیم و امیدواریم این طرح ها ادامه داشته باشد.



شاید موضوع زمانی از جذابیت بیشتری برخوردار می شود که به گفته مدیر برگزاري سومين نمايشگاه صنعت چاپ،تبليغات،بازاريابي و بسته بندي استان قم، امسال بنا به دلایلی آنگونه که انتظار می رفت شهروندان جهت شرکت در نمایشگاه و گرفتن غرفه تمایلی نشان نمی دادند.



مجتبی علیشاهی در این باره تصریح کرد: این نمایشگاه در اولین سال علی رغم اینکه اولین بار بود برگزار می شد با استقبال خوبی مواجه و برنامه های نسبتا خوبی نیز در آن پیش بینی گردید ولی متاسفانه چون سال گذشته ضعیف برگزار شده بود امسال را با چالش جدی روبرو کرد به گونه ای که اکثریت تمایلی برای حضور در نمایشگاه ندارند.



باید منتظر ماند و دید که آیا برگزاری یک نمایشگاه با صرف هزینه های هنگفت و بدون استفاده از نظرات متولیان و متخصصین امر می تواند تجربه خوبی باشد یا خیر.

