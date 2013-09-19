سانحه رانندگی در محور نورآباد - خرم آباد جان 7 نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 21 و 46 دقیقه شامگاه چهارشنبه در تصادفی که میان یک دستگاه خودروی نیسان با یک دستگاه خودروی سواری سمند رخ داد هفت نفر در دم جان باختند.

این حادثه در کیلومتر 20 محور نورآباد به خرم آباد رخ داد و در جریان آن 6 نفر از سرنشینان سمند و راننده نیسان جان خود را از دست دادند.

سرپرست پلیس راه استان لرستان با تایید حادثه رخ داده به خبرنگار مهر گفت: این حادثه شب گذشته در محور نورآباد - خرم آباد نرسیده به فیروزآباد رخ داده است.

سرهنگ دالوند علت این حادثه را تجاوز به چپ خودروی سمند عنوان کرد و بیان داشت: در این حادثه شش سرنشین خودروی سواری سمند شامل پنج نفر بزرگسال و یک نفر بچه خردسال جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: همچنین در این حادثه راننده خودروی نیسان نیز جان باخت.