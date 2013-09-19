اعزام هزار روحانی ماه طی محرم در مازندران/ یک مدیرکل هم به کلاردشت نیامده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان عصر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس تبلیغات اسلامی کلاردشت در خصوص برنامه های این سازمان گفت: افتتاح ششمین دبیرستان معارف درچالوس، انتخابات شوراهای مذهبی شهرستان ها در آبان ماه و اعزام هزار روحانی به شهرها و روستاهای استان در دهه اول محرم از اولویت برنامه های این سازمان خواهد بود.

شکریان گفت: باتوجه به شهرستان شدن کلاردشت وموقعیت گردشگرپذیری منطقه با ارتقاء اداره ازسوی سازمان توجه ویژه خواهد شد.

یک مدیرکل هم شهرستان تازه تاسیس کلاردشت نیامده است

سرپرست فرمانداری کلاردشت نیز گفت: حدود یک ماه سرپرستی فرمانداری شهرستان کلاردشت را به عهده دارم اما یک مدیر کل به این منطقه نیامده است تا ببیند اداره زیر مجموعه اش در چه حال است.

سید غدیر رضایی با اشاره به اهمیت حفظ نظام اسلامی و دست آوردهای انقلاب اسلامی گفت: حفظ نظام اسلامی به رهبری ولی فقیه در اولویت اول قرار دارد و اگر این قداست حفظ شود؛دیگر کارها با تلاش دولت و مردم قابل حل است.

کلاردشت به 150 اداره مستقل نیاز دارد

رضایی در ادامه گفت: شهرستان نوپای کلاردشت حداقل به 50 ادره مستقل نیاز دارد و ادارات کل و سازمان هایی که در این شهرستان نمایندگی دارند لازم است ظرف یک ماه نمایندگی هایشان را تبدیل به مدیریت کنند.

در پایان حجت الاسلام امین صادقی به عنوان سرپرست اداره تبلیغات شهرستان کلاردشت معرفی و از تلاش سه ساله حجت الاسلام علی آزادیان قدردانی شد.