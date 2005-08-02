جلال طالباني : علماي اهل سنت بايد در مقابل تروريسم كور موضع جدي اتخاذ كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جلال طالباني امروز بر ضرورت اينكه عرب هاي سني بايد يك مديريت واحد دراين شرايط حساس از تاريخ عراق داشته باشند، تاكيد كرد.



وي در جريان ديدار شيخ عبدالغفور السامرايي رئيس جديد ديوان وقف اهل سنت گفت : ما بر ضرورت يك مديريت واحد براي اهل سنت در اين مرحله از تاريخ عراق تاكيد مي كنيم.



طالباني با بيان اينكه هرگز اجازه نقض حقوق عرب هاي سني را نخواهد داد، بر ضرورت توافق ميان همه قشرهاي ملت عراق تاكيد كرد.



رئيس جمهور عراق از علماي اهل سنت خواست مواضع سختگيرانه تري بر ضد تروريسم سياه و تمام اعمال جنايتكارانه اتخاذ كنند.



وي خطاب به هيات اهل سنت گفت : شما مسئوليت تنوير و روشن كردن حقايق و مقابله با اقدام تروريست هايي كه بنام اسلام ومسلمانان دست به اين اعمال مي زنند تا چهره اسلام را خدشه دار كنند، درمقابل ملت خود برعهده داريد.



طالباني درباره بازداشت هاي پراكنده اي كه اعضاي هيات عرب هاي سني شكايت كرده اند، گفت : بايد به اين اقدامات پايان دهيم و از حالا به بعد بازداشت هيچ فردي جز از طريق حكم قضايي و حضور مسئول محلي منطقه نبايد صورت گيرد.



رئيس جمهور عراق گفت : اين عمليات تنها در روز به اين دليل صورت مي گيرد كه از سوء استفاده تروريست ها از شب براي سرپوش گذاشتن بر جناياتشان كه با پوشيدن يونيفورم پليس وارتش عراق دست به اين اقدامات مي زنند، جلوگيري شود.



طالباني همچنين به اعضاي هيات عرب هاي سني وعده داد املاك وابسته به ديوان وقف سني را به آنها بازگرداند.



در اين ديدار سامرايي نيز تمام اشكال تروريسم و جناياتي كه بيگناهان را هدف قرار مي دهد، محكوم كرد.