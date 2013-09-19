معدن مي تواند جايگزين خوبی برای نفت برای درآمد پایدار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسی شامگاه چهارشنبه در مراسم عقد تفاهم نامه اقتصادي ميان ايران و روسيه با بیان اینکه رهبر فرزانه انقلاب از سالهاي گذشته تاكيد مستمري بر لزوم كاهش وابستگي اقتصاد كشور به درآمد نفتي داشته و دارد افزود: معدن يكي از ظرفيت هايي است كه مي توان با جايگزين ساختن آن با نفت به درآمد مناسبي و پايداري براي كشور دست يافت.



وی اذعان داشت: ظرفيت معدني كشور تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است که در صورت توجه به این بخش شاهد توسعه مطلوب کشور خواهیم بود.



معاون برنامه ريزي استاندار زنجان با بیان اینکه بيشترين سهم صادراتي اين استان متعلق به مواد معدني است افزود: ظرفيت برداشت سالانه از معادن اين استان هفت ميليون تن است و ميزان برداشت فعلي ۵/۳ ميليون تن است.



عباسی ادامه داد: اين موضوع نشان دهنده وجود ظرفيت بالا براي برداشت و استخراج مواد معدني در استان زنجان است و باید بر فرآوري اين مواد پيش از صادرات براي رسيدن به نهايت ارزش افزوده تلاش شود.



وی با بيان اينكه با وجود اقدامات مناسب صورت گرفته در بخش معدن اين استان، همچنان در گامهاي اول اين بخش سر مي بريم افزود: بهره گيري از آخرين فناوري روز جهان در حوزه معدن زمينه ساز دستيابي سريع به اهداف ترسيم شده در اين بخش است.



رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان زنجان گفت: رئوس و مفاد تفاهم نامه في مابين طرفين ايراني و روسي ظرف يك هفته قابليت اجرايي بودن آن بررسي و براي عقد آماده مي شود.

غلامحسين جميلي افزود: سعي شده در اين تفاهم نامه براي توسعه روابط علمي و تجاري به ويژه در بخش معدن مفاد مناسبي در نظر گرفته شود.

جمیلی افزود: اين تفاهم نامه زمينه مناسبي براي اعزام و پذيرش دانشجو و هيات هاي علمي و دانشگاهيان ايجاد مي كند.

وی تاسيس دفتر مشترك بازرگاني در ايران و روسيه را از ديگر مفاد مهم اين تفاهم نامه عنوان کرد و ادامه داد: استان زنجان به عنوان محوريت ایجاد دفتر مشترک تجاری است.

