ملایر صاحب کتابخانه مرکزی می شود

به گزارش خبرنگار مهر سید مهدی آخشیک صبح امروز در کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید در ملایر افزود: بزودی عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی ملایر آغاز می شود.

آخشیک ایجاد کتابخانه مرکزی را انقلابی بزرگی در بحث کتاب خوانی در ملایر برشمرد و گفت: ایجاد این کتابخانه با توجه به جمعیت ملایر یک نیاز اساسی است.

آخشیک بیان داشت: در حال حاضر زمین این کتابخانه تملک و تفاهم نامه های آن انجام شده و زمین کتابخانه آن نیز بدون کسب عوارض و حقوق اعیانی توسط شهرداری، به صورت رایگان واگذار شده است.

وی همچنین از راه اندازی و استقرار سه ایستگاه مطالعاتی در شهر ملایر خبر داد و گفت: دو ایستگاه مطالعاتی در بیمارستان غرضی و ترمینال ملایر-اراک راه اندازی شده و ایستگاه سوم نیز در مقابل بانک کشاورزی مرکزی خواهد بود.

سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ملایر با اشاره به اینکه در حال حاضر در شهرستان ملایر 16 کتابخانه عمومی فعال است، گفت: از این تعداد هشت کتابخانه شهری و هشت کتابخانه نیز در روستاها است.

وی تعداد کتب موجود را بیش از 140 هزار نسخه عنوان کرد و افزود: در کتابخانه های عمومی ملایر 9 هزار نفر عضویت دارند.

سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ملایر همچنین از عضویت بیش از 900 ملایری در شبکه حرفه ای خبر داد و افزود: هم اکنون بیش از 900 کتابخوان حرفه ای در ملایرجود دارد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه ملایر نیز گفت: شهرستان ملایر ظرفیت ویژه ای در کیفیت بخشی به کتاب و کتابخوانی و فرهنگ مطالعه مفید دارد.

محمد قاسم عبدلی بیان داشت: باید همه ارگانها و نهادهای فرهنگی با تلاشی همگانی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه تلاش کنند.

وی خواستار همکاری بیشتر ادارات اوقاف، شهرداری اداره تبلیغات ارشاد اسلامی وآموزش و پرورش برای بروز رسانی کتاب ها در راستای نیازهای امروز جوانان در شهرستان شد.

وی همچنین بر فعال کردن کتابخانه های مساجد به عنوان یک ظرفیت و پایگاه فرهنگی تاکید کرد.