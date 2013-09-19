ضرورت ورود ایده های کارشناسی به بازار اردبیل/رواج چشم و هم چشمی

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رضایی شامگاه چهارشنبه در حاشیه کارگاه یکروزه مدیریت فروش به میزبانی اتاق بازرگانی اردبیل به خبرنگار مهر گفت: عدم برخورداری از نظرات کارشناسان موجب شده است بیشترین حجم مبادلات تجاری در بازارهای اردبیل با شیوه های سنتی انجام شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر این برخورد احساسی در بازار به وفور مشاهده می شود تاکید کرد: به عنوان مثال ضد فرهنگ چشم وهم چشمی در بازار موجب شده است بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل مدیریتی مواجه شوند.

رضایی معتقد است به جای برخورد کارشناسی با گروههای هدف در بازار بسیاری از واحدهای تولیدی حرکتی شتاب زده در هنگام تولید دارند.

کارشناس فروش معتقد است توجه به سود آنی و کوتاه مدت موجب شده است واحدهای تولیدی از برنامه ریزی بلند مدت غفلت کنند.

تقلید در بازار اردبیل چشمگیر است

رضایی از دیگر آسیبهای جدی مبادلات تجاری در استان را تقلید در تولید محصولات عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال وقتی تولید کننده ای موفق می شود تعدادی به تبعیت از وی بدون مطالعه بازار اقدام به تولید محصول مشابه می کنند.

وی افزود: این در حالی است که مدیریت علاوه بر سرمایه نیازمند دانش بازار است و تنها در سایه شناخت بازار می تواند در مبادلات تجاری داوم طولانی مدت داشته باشد.

وی خواستار توجه تولید کنندگان و مدیران فروش به رعایت قواعد فرهنگی و مطالبات مشتری شد و تاکید کرد: شعار"حق با مشتری است" به شکل قابل قبول در بازارهای اردبیل اجرا نمی شود.

رضایی معتقد است در صورتی که واحد تولیدی مطالبات مشتریان خود را جدی گرفته و برای آن پاسخ منطقی ارائه کند می تواند موفقیت مستمر داشته باشد.