همایش نکوداشت امامزادگان طرقبه شاندیز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهر طرقبه صبح روز پنج‌شنبه در جمع خدام افتخاری امامزادگان ناصر و یاسر(ع) و حاضران در همایش مذکور گفت: در احوالات مرحوم علامه طباطبایی داریم که ایشان در نجف شرایط زندگی نابسامانی داشته و از قضا شبی طعامی گیرشان نمی‌آید؛ متوسل شدم ناگاه در حجره اتاق باز و شخصی وارد شد و گفت حضرت حق سلام رسانده و می‌‌گوید شما را فراموش نکرده‌ایم؛ یادم آمد 18 سال است که در لباس مقدس امام زمان(عج) در آمده‌ام؛ همه این عنایت‌ها یک طرف و نوکری امام زمان(عج) یک طرف که باید مورد توجه همه ما باشد.

حجت‌الاسلام محمدحسن ایزدی اظهار کرد: خدمتگزاری از منظر امام رضا(ع) بسیار ارزشمند است و همچنین عرض ارادت به این آستان مقدس که از فرزندان موسی بن جعفر(ع) هستند باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: خدام نباید به ظاهر افراد به صورت اخص توجه داشته باشند کما اینکه شاید این افراد با دل‌های صافی که دارند مورد عنایات خداوند و اهل‌بیت(ع) قرارگیرند.

همچنین سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه طرقبه شاندیز در این همایش گفت: امام هادی(ع) در حدیثی قدسی می‌فرمایند: تقوا و ذکر خیر باید از قضایای اخلاقی و عادت قرار گیرد لذا همه ما از این دنیا خواهیم رفت و خوشا به حال آنهایی که توشه‌ای برای خود ذخیره داشته باشند.

حجت‌الاسلام محمدجمشید احمدزاده افزود: خداوند متعال می‌فرماید: ما بزرگی را در تواضع قرار دادیم و سعی کنیم این تواضع را در دستگاه اهل‌بیت‌(ع) مورد توجه قرار دهیم .

مدیریت امامزادگان مذکور نیز در حاشیه این مراسم عنوان کرد: یکی از موارد مهم طرح توسعه آستان مقدس امامزادگان است که با جدیت تمام در دست اقدام و پیگیری است.

محمود محمودی اضافه کرد: خدام همیشه باید افتخار نوکری اهل‌بیت(ع) را مد نظر قرار گرفته و سعی کنند در امور محوله به نحو احسن خدمتگزاری کنند.

گفتنی است: در حاشیه این مراسم از فعالان و خادمان آستان مقدس امامزادگان ناصر و یاسر(ع) تقدیر شد و آقایان احسان‌فر به‌عنوان مسئول امور خدمات به زائران، عابدپور به‌عنوان مسئول پشتیبانی معرفی و محمودی بر مدیریت آستان مقدس ابقاء شدند.