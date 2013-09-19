۲۸ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۴۴

با حضور خدام افتخاری/

همایش نکوداشت امامزادگان طرقبه شاندیز برگزار شد

طرقبه شاندیز - خبرگزاری مهر: همایش نکوداشت و تکریم آستان مقدس امامزادگان ناصر و یاسر بن موسی‌الکاظم(ع) با حضور خدام افتخاری این آستانه در طرقبه شاندیز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهر طرقبه صبح روز پنج‌شنبه در جمع خدام افتخاری امامزادگان ناصر و یاسر(ع) و حاضران در همایش مذکور گفت: در احوالات مرحوم علامه طباطبایی داریم که ایشان در نجف شرایط زندگی نابسامانی داشته و از قضا  شبی طعامی گیرشان نمی‌آید؛ متوسل شدم ناگاه در حجره اتاق باز و شخصی وارد شد و گفت حضرت حق سلام رسانده و می‌‌گوید شما را فراموش نکرده‌ایم؛ یادم آمد 18 سال است که در لباس مقدس امام زمان(عج) در آمده‌ام؛ همه این عنایت‌ها یک طرف و نوکری امام زمان(عج) یک طرف که باید مورد توجه همه ما  باشد.

حجت‌الاسلام محمدحسن ایزدی اظهار کرد: خدمتگزاری از منظر امام رضا(ع) بسیار ارزشمند است و همچنین عرض ارادت به این آستان مقدس  که از فرزندان موسی بن جعفر(ع) هستند باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: خدام نباید به ظاهر افراد به صورت اخص توجه داشته باشند کما اینکه شاید این افراد با دل‌های صافی که دارند مورد عنایات خداوند و اهل‌بیت(ع) قرارگیرند.

همچنین سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه طرقبه شاندیز در این همایش گفت: امام هادی(ع) در حدیثی قدسی می‌فرمایند: تقوا و ذکر خیر باید از قضایای اخلاقی و عادت قرار گیرد لذا همه ما از این دنیا خواهیم رفت و خوشا به حال آنهایی که توشه‌ای برای خود ذخیره داشته باشند.

حجت‌الاسلام محمدجمشید احمدزاده افزود: خداوند متعال می‌فرماید: ما بزرگی را در تواضع قرار دادیم و سعی کنیم این تواضع را در دستگاه اهل‌بیت‌(ع) مورد توجه قرار دهیم .

مدیریت امامزادگان مذکور نیز در حاشیه این مراسم عنوان کرد: یکی از موارد مهم طرح توسعه آستان مقدس امامزادگان است که با جدیت تمام در دست اقدام و پیگیری است.

محمود محمودی اضافه کرد: خدام همیشه باید افتخار نوکری اهل‌بیت(ع) را مد نظر قرار گرفته و سعی کنند در امور محوله به نحو احسن خدمتگزاری کنند.

گفتنی است: در حاشیه این مراسم از فعالان و خادمان آستان مقدس امامزادگان ناصر و یاسر(ع) تقدیر شد و آقایان احسان‌فر به‌عنوان مسئول امور خدمات به زائران، عابدپور به‌عنوان مسئول پشتیبانی معرفی و محمودی بر مدیریت آستان مقدس ابقاء شدند.

