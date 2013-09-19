كمك 1584 ميليون توماني به خانواده زندانيان / اشتغال آزاد شدگان بازگشت به زندان را کم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرين آمارهاي بنياد تعاون زندانيان كشور مجموع کمک های نقدی به خانواده مددجویان در سراسر کشور در سال جاري بالغ بر ۱۵۸۴ میلیون تومان بوده است. همچنين استان های اردبیل، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کرمان، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، سمنان، سیستان و بلوچستان هیچ عددی را ثبت نکرده اند.

جدول كمك استانها براي حمايت از خانواده زندانيان

مبلغ به ميليون تومان است

به گزارش مهر، همچنين مجموع مددجوی آزاد شده در سراسر کشور 228 نفر بوده است.

مطهرنژاد مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان با بیان اینکه وظیفه این بنیاد آموزش به زندانیان با همکاری سازمان زندانها و سازمان فنی و حرفه ای است گفت: تا کنون توانسته ایم این آموزشها را در 200 رشته پیاده کنیم. آمارها نشان می دهد سالانه 100 هزار زندانی آموزش داده می شوند که در میان کشورها آمار خوبی است. همچنين اکنون 60 هزار زندانی در زندانها مشغول به کار هستند در حالیکه با توجه به فضا و زیرساختها توان ظرفیت اشتغال به 100 هزار زندانی وجود دارد.



وی تصریح کرد: متاسفانه تفکیک میان زندانی و خانواده زندانی و تفکیک میان زندانیان جرایم خشن و خاص با زندانیان جرایم غیرعمد در جامعه تعریف نشده است. شاهد آن هستیم که کمتر کسی به سمت خانواده زندانی می رود حتی برای ازدواج یا اشتغال که باید رسانه ها در این خصوص تابوشکنی کنند چرا که هم زندانیان اصلاح پذیر هستند و هم خانواده زندانیان بیگناه هستند.



مطهرنژاد با بیان اینکه در صورت اشتغال زندانیان 10 درصد کاهش بازگشت زندانی به زندان را داشته ایم گفت: از میان 25 هزار زندانی آزاد شده در سال گذشته تنها 2 درصد کاهش بازگشت داشته ایم و این بسیار خوب است ولی پوشش این اقدامات و ورود رسانه ها به این موضوع ضعیف بوده است.

بر اساس اين گزارش، بنیاد تعاون به منظور کمک به معاش مددجویان و خانواده آنها و همچنین تحصیل درآمد برای پرداخت دیه محکومین مالی ازطریق ایجاد کارگاههای تولید، موسسات صنعتی، مجتمع های کشاورزی، دامپروری و شرکت های بازرگانی و خدماتی و در راستای حرفه آموزی و اشتغال تأسیس شد. این بنیاد فعالیت های خود را ازسال ۱۳۲۶ تحت عنوان کارخانجات ندامتگاه آغاز نمود و درسال ۱۳۳۳ اولین اساسنامه بنیاد تعاون به تصویب هیأت وزیران وقت رسید.