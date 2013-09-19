۲۸ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۰۵

صبح امروز/

جانبازان شركت كننده در مسابقه رالي با شهداي چناران بيعت كردند

چناران - خبرگزاري مهر : جانبازان شركت كننده در مسابقه رالي که هم اکنون در حال برگزاری است با حضور در گلزار شهداي بهشت زينب(س) شهر چناران با همرزمان شهيد خود تجديد ميثاق و بيعت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان چناران صبح پنجشنبه در این مراسم گفت: حدود 150نفر از جانبازان استان خراسان رضوي با اعضاي خانواده هاي آنان كه حدود 600 نفر هستند در اين مسابقه شركت کردند.

محمد رضا سعيدي اظهارکرد: این جانبازان و ایثارگران با حضور در گلزار شهداي  شهرستانهاي چناران، قوچان، چكنه و سبزوار به خط پايان مسابقه در نيشابور خواهند رسيد.

وی افزود: غبارروبي گلزارهاي شهدا و ديدار با خانواده‌هاي شاهد، ايثارگر و جانبازان شهرهاي طول مسير توسط شركت كنندگان از جمله برنامه هاي فرهنگي اين دوره مسابقه رالي است.

وي ادامه داد: مسابقه هاي رالي خانوادگي جانبازان خراسان رضوي در رده هاي جانبازان نخاعي، قطع دو عضو، قطع يك عضو و ساير درصدهاي جانبازي برگزار مي شود.

سعيدي همچنين از برگزاری رقابتهای مختلف ورزشی به مناسبت هفته دفاع مقدس در چناران خبر داد و گفت: مسابقات جودو، کشتی باچوخه و همایش کوهپیمائی به مناسبت هفته دفاع مقدس در این شهرستان برگزار خواهد شد.

 

