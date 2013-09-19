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۲۸ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۵۱

فانی خبر داد:

پذیرش 23 هزار نفر در دانشگاه فرهنگیان/ 12میلیون و 300 هزار دانش آموز سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند

پذیرش 23 هزار نفر در دانشگاه فرهنگیان/ 12میلیون و 300 هزار دانش آموز سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند

قم - خبرگزاری مهر: سرپرست وزارت آموزش و پرورش از پذیرش 23 هزار نیروی معلم جدید در دانشگاه فرهنگیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی طی دیداری که صبح پنجشنبه با آیت الله مکارم شیرازی در مدرسه امام سجاد (ع) قم برگزار شد، با اشاره به نیروهای انسانی و دانش آموزان جامعه گفت: 12 میلیون و 300 هزار دانش آموز در 105 هزار مدرسه سال تحصیلی 92 را ‎آغاز می کنند.

وی در ادامه افزود: بیش از یک میلیون معلم و کارمند کار خدمات دهی به دانش آموزان و فرهنگیان را انجام می دهند که در بیش از 720 مرکز آموزشی کشور طی ماه های اخیر در حال آمادگی برای برگزاری این رویدار مهم علمی و فرهنگی در کشور هستند.

سرپرست وزارتخانه آموزش و پرورش بیان کرد: مدارس باکیفیت خوبی برای دانش آموزان آماده شده که دوشنبه اول مهر، با حضور رئیس جمهور بازگشایی می شوند.

فانی با اشاره به سند ملی آموزش و پرورش تصریح کرد: سند ملی آموزش و پرورش که به تصویب شورای عالی انقلاب رسیده است مهم ترین سند کشور است که تلاش دولت یازدهم در وزارتخانه آموزش و پرورش این است که این سند عملی و اجرا شود.

وی در ادامه اظهار داشت: جهت گیری کنونی آموزش و پرورش بهسازی نیروی آموزشی است که در کنار برنامه ها و مقررات شکل گیرد چرا که مهم ترین عامل، تربیت نیروی انسانی متخصص است که از نظر کیفیت و یا کمیت در سطح مناسب و روبه افزایشی باشد.

سرپرست وزارتخانه آموزش و پرورش عنوان کرد: بیش از 23 هزار نیروی جدید در دانشگاه های فرهنگیان تربیت معلم برای نیمه دوم سال تحصیلی جاری گزینش و پذیرش شدند که هر استان 2 پردیس دخترانه و پسرانه  شکل گرفته تا این مهم به نحو مطلوب انجام شود.

فانی با اشاره به مدارس قرآنی تازه تاسیس در جامعه گفت: مدارس قرآنی از ابتدای سال تحصیلی آغاز بکار می کند که با کیفیت بخشی به مدارس فعالیت های آموزشی و پرورشی با حوزه های علمیه شکل گرفته است که جهت ارتقا سطح ارتباط از پتانسیل های موجود در حوزه های علمیه استفاده مناسبی شود.

کد مطلب 2138710

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