بی خانمان ها می توانند در انتخابات اوکراین شرکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، قانون جدید انتخابات در اوکراین به بی خانمان ها در این کشور نیز اجازه شرکت در انتخابات می دهد. با این اقدام دست کم یک میلیون نفر به شمار رای دهندگان اوکراینی افزوده می شود.

پارلمان اوکراین با لایحه اصلاح قانون انتخابات که از سوی دولت این کشور ارائه شده بود بدون رای منفی موافقت کرد. این در حالی است که تا کنون رای دهندگان ناچار به ارائه آدرس محل سکونت خود در برگه انتخابات بودند و کسانی که آدرس مشخصی نداشتند از شرکت در انتخابات منع می شدند.

طبق آمارهای رسمی در اوکراین تقریبا یک میلیون نفر بی خانمان بوده و در خیابان ها و اماکن عمومی زندگی می کنند. اوکراین از نظر مساحت دومین کشور بزرگ اتحادیه اروپا بوده و دارای 36.6 میلیون نفر جمعیت است.