تسریع در معرفی استاندار جدید به نفع لرستان است/ اولویت با گزینه های بومی

ابراهیم آقامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به برنامه های دولت و وزارت کشور مبنی بر تغییر استانداران هر چه زودتر استاندار جدید لرستان مشخص شود به نفع استان خواهد بود.

وی تسریع در معرفی استاندار جدید را زمینه ساز سرعت عمل بیشتر در پیگیری برنامه های دولت در استان دانست و ادامه داد: به طور طبیعی هر چه زودتر استانداران معرفی شوند به نفع استانها خواهد بود و لرستان نیز از این قائده مستثنی نیست.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد گزینه های استانداری لرستان نیز گفت: هنوز نظر مجمع نمایندگان استان ارائه نشده است ولی در عین حال گزینه هایی مطرح بوده که از بین آنها روی یک گزینه اجماع حاصل شده است که به موقع اعلام خواهد شد.

آقامحمدی با تاکید بر اینکه اولویت مجمع نمایندگان استان گزینه های بومی برای استانداری لرستان است، افزود: در جلسه ای که با وزیر کشور داشتیم ایشان خواستند که مجمع نمایندگان نیز نظر خود را اعلام کنند که در این راستا مجمع بررسیهایی را صورت داد.

وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به تغییرات استانداران در تعدادی از استانهای کشور به موقع استاندار لرستان نیز معرفی شود.