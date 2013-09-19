عملیات "محمد رسول الله (ص)" در لرستان بازسازی می شود/ برپایی نمایشگاه یاد یاران

سردار محمد شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از برنامه های پیش بینی شده در هفته دفاع مقدس در استان لرستان بازسازی عملیات محمد رسول الله(ص) بوده که در سال 1360 و در منطقه کردستان رخ داده است.

وی تصریح کرد: بازسازی عملیاتهای مختلف در استان لرستان سه سال پی در پی است که در لرستان صورت می گیرد و با استقبال گسترده مردم مواجه می شود.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان همچنین از برپایی نمایشگاه یاد یاران در مرکز این استان خبر داد و عنوان کرد: همچنین اجرای نمایش رزمی فرهنگی در شهرستان بروجرد نیز یکی دیگر از برنامه های هفته دفاع مقدس در استان لرستان است.

سردار شاهرخی یادآور شد: نمایش رزمی فرهنگی شهرستان بروجرد روز دوشنبه یکم مهر ماه سالجاری در این شهرستان برگزار می شود.

وی یادآور شد: در مجموع بیش از 100 برنامه فرهنگی، مذهبی، ورزشی، و ... همزمان با هفته دفاع مقدس در استان لرستان برگزار می شود.

