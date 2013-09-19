تقدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری گیلان از 5 واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی لاهیجان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان ظهر پنجشنبه در جمع مسئولان گفت: شهرک صنعتی لاهیجان از شهرک های صنعتی نمونه کشور است و در سال 91 موفق به کسب عنوان شهرک صنعتی نمونه کشور شده است.

مجید عباسیان امین ضمن معرفی شهرک صنعتی لاهیجان اظهار داشت: این شهرک در سال 91 به لحاظ داشتن تمامی زیر ساخت های صنعتی و استقرار و فعالیت واحد های صنعتی با اشتغال و تولید مناسب در بین 760 شهرک صنعتی در کشور به عنوان شهرک نمونه کشور معرفی شد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت:اگر بخواهیم تولید و صادرات داشته باشیم باید تلاش کنیم و اگر در این راه موفق نمی شویم به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح است.

ایرج ندیمی افزود: جلسات و حرف ها زمانی به نتیجه می رسند که سه گروه از مخاطبان، ذینفعان و صاحبنظران در نشست ها حضور داشته باشند و اگر هر کدام از این سه گروه نباشد کار ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی اظهار داشت: رفع مشکلات مملکت در گروی تولید است و ده ها موضوع وجود دارد که به تولید بستگی دارد.

وی بیان داشت: مهمترین مطلب مدیران و مسئولان بایستی تولید باشد.ندیمی تاکید کرد:برای تولید ثروت بایستی آنچه در خارج از دولت است مدیریت شود.

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری گیلان نیز در این نشست گفت: وجود چنین شهرک صنعتی در استان با این توانمندی جای مباهات دارد.

منصور مولایی پور افزود: پویایی و توانمندی که در شهرک صنعتی لاهیجان دیده شد، بسیار خوب بود.

در پایان مراسم از پنج واحد صنعتی برترکه در زمینه های سلولزی، شیمیایی و غذایی در این شهرک به عنوان واحد های فعال با اشتغال و ظرفیت بالای تولید مستقر هستند توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تقدیر شد.

شهرک های صنعتی نقش بسيار ارزنده و مهمی در ايجاد اشتغال و تعادل اقتصادی دارند

مدیر عامل شرکت شهرک‌ های صنعتی گیلان گفت: شهرک‌های صنعتی نقش بسيار ارزنده و مهمی در ايجاد اشتغال، تعادل اقتصادی، استفاده از توانمندي ها و پتانسيل ‌های استان ها و بهبود وضع صادرات کشور دارند.

مجید عباسیان امین افزود: شهرک های صنعتی با هدف ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات زیربنایی و ارائه خدمات مناسب و ضروری برای متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه تولیدات صنعتی ایجاد و به همین دلیل از مهمترین بخش های اقتصادی جامعه تلقی می شوند.

وی اظهارداشت: این شهرک ها فرصت استفاده از منابعی را می دهند که با بهره گیری صحیح و حمایت درست از آنها می توان بخش مهمی از مشکلات اقتصاد مملکت را رفع کرد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان در ادامه از تعیین تکلیف 11 قرار داد راکد در شهرک های صنعتی استان خبرداد و گفت: در جلسه هیئت حل اختلاف و داوری که با حضور نماینده حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و نمایندگان تام الختیار واحد های صنعتی برگزار شد هشت قرار داد راکد فسخ قطعی و برای دیگر قرار داد های مطرح در این جلسه رای اعطای مهلت صادر شد.

عباسیان امین بیان داشت: این واحد ها در شهرک های صنعتی لاهیجان، انزلی، سیاهکل، تالش، صومعه سرا،گوشلوندان فومن، شفت و لنگرود مستقر بوده که با آزاد سازی این عرصه ها دوباره به متقاضیان سرمایه گذاری واگذار می شود.

وی تاکید کرد: از اولویت های شرکت شهرک های صنعتی استان برگرداندن عرصه های راکد به چرخه صنعت است که این مهم از طریق مراجع قضایی و همچنین برگزاری جلسات حل اختلاف و داوری هر دو ماه یکبار به طورمنظم و مستمر با حضور نماینده حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به طور جد در حال پیگیری و اجراست.

طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در رضوانشهر اجرا شد

سرپرست اداره صنعت، معدن وتجارت رضوانشهر از طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در این شهرستان خبر داد.

خداورن قدرتی به برگزاری فروش های فوق العاده با مشارکت 10 واحد صنفی در این شهرستان اشاره کرد و افزود: در این زمینه واحدهای صنفی مزبور که عرضه کننده لوازم التحریر، مواد غذایی و شکر هستند اقدام به عرضه کالاهای خود با حداقل 10 تا 15 درصد تخفیف در مقایسه با قیمت های مشابه در سطح بازار می پردازند.

وی تصریح کرد: این کار با هدف تسهیل تامین کالاهای مزبور برای شهروندان در آستانه فرارسیدن سال تحصیلی جدید انجام گرفته و این واحدها از طریق نصب پرده و پلاکارد از دهم شهریور ماه کار خود را آغاز کرده اند.

سرپرست اداره صنعت، معدن وتجارت رضوانشهر گفت: طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در این شهرستان با مشارکت بازرسان این سازمان و بازرسان مجمع امور صنفی رضوانشهر آغاز و تا دهم مهر ماه جاری نیز تداوم خواهد داشت.

وی افزود: این طرح با هدف جلوگیری از کمبود عرضه یا افزایش غیرقانونی قیمت کالاها و نظارت بر عرضه کالاهای مزبور و رعایت نرخ های مصوب در این واحدهای صنفی اجرا می شود.

قدرتی در ادامه از شهروندان خواست گزارش های خود را در زمینه تخلفات احتمالی بنگاه های اقتصادی از طریق شماره 124 ستاد خبری این اداره یا شماره 462033 بازرسی مجمع امور صنفی رضوانشهر اعلام کنند.

منطقه آزاد انزلی دروازه ورود سرمایه گذار خارجی به شمال کشور است

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گیلان و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی دروازه ورود سرمایه گذار خارجی به شمال ایران است، گفت: مهمترین هدف مرکز خدمات سرمایه گذاری گیلان جذب سرمایه گذار خارجی برای توسعه دانش فنی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش بهره وری ظرفیت های ترانزیتی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری استان است که دراین میان منطقه آزاد انزلی از جایگاه ویژه ای برخودار است.

منصور مولایی پور وجود منطقه آزاد انزلی را نقطه قوت استان در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی اعلام کرد و افزود: ویژگیها و ظرفیتهای این منطقه، مهمترین مزیت استان برای حضور سرمایه گذار است و با عنایت به بی نظیر بودن چنین منطقه ای با مزایای قانونی متعدد در شمال کشور، معرفی آن به سرمایه گذاران خارجی مهمترین اولویت کاری مرکز خدمات سرمایه گذاری گیلان است.

وی بابیان اینکه نهادهای اقتصادی جهانی (بانک جهانی-صندوق بین المللی پول)، مناطق آزاد را مهمترین فرصت و مزایای قانونی برای جذب سرمایه گذار خارجی در هر کشور ارزیابی

می کنند و چین نیز بوسیله مناطق آزاد خود به این جایگاه رفیع اقتصادی دست یافت، افزود: منطقه آزاد انزلی از وجود قوانینی مطابق با سازمان تجارت جهانی(wto) و متناسب با قوانین بین المللی حمایت از سرمایه گذاران خارجی برخوردار است که باید از آن استفاده کرد.

مولایی پور رویکرد مرکز خدمات سرمایه گذاری استان را افزایش همکاری نهادهای عضو این مرکز بامنطقه آزاد برای جذب سرمایه گذار اعلام و گفت: در مرحله نخست بدنبال معرفی، ایجاد رابطه و حضور سرمایه گذاران موجود استان در این منطقه هستیم تا از رهگذر ورود آنها زمینه افزایش فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد شود.

وی خواستار همکاری بیشتر نهادهای استانی برای تسریع در خدمات رسانی به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در منطقه آزاد انزلی شد و افزود: باید بپذیریم که این منطقه مهمترین کانون اقتصادی استان برای معرفی و فعالیت سرمایه گذاران خارجی است.

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری، تبلیغ مزایای قانونی و فرصت های سرمایه گذاری دراین منطقه را مهمترین ضرورت اعلام کرد و اظهارداشت: درصورت آشنایی بیشتر مسئولان استان با مزایای قانونی منطقه، مدیران استان به سفیران جذب سرمایه گذاری تبدیل می شوند.