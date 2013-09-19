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۲۸ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۳۷

حجت الاسلام عرب اسدي:

سايت جديد تبيان استان سمنان رونمایی شد

سايت جديد تبيان استان سمنان رونمایی شد

شاهرود - خبرگزاری مهر: مسئول تبیان استان سمنان از طراحی جدید پايگاه فرهنگي اطلاع رساني ديني اداره کل تبليغات اسلامي استان سمنان براي چهارمين بار خبر داد و گفت: این سایت رونمایی شده و آماده ارائه خدمات به کاربران است.

حجت الاسلام جواد عرب اسدي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به طراحي جديد سايت تبیان استان سمنان افزود: در طراحي جديد هشت بخش به سايت افزوده شده است.

وي استان، مقالات، اخبار، گوناگون، خانواده، آموزش، خدمات و سازمان را از بخش هاي سايت تبيان استان سمنان در طراحي جديد عنوان کرد و افزود: در بخش استان به معرفي شهرستان هاي استان، مشاهير، جغرافياي طبيعي، اماکن مذهبي، آداب و رسوم، اوقات شرعي و اخبار استان پرداخته مي شود.

مسئول تبيان استان سمنان سبک زندگي اسلامي، سلامت خانواده، اخلاق در خانواده، آيين همسرداري، تربيت فرزند، کودک و نوجوان و بانوان را از موضوعات بخش خانواده در طراحي جديد این سايت برشمرد و اظهار داشت: دين و انديشه، قرق ضاله، مهدويت، علمي، فرهنگي، هنري، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و کشاورزي از موضوعات بخش مقالات است.

عرب اسدي با بيان اينکه در بخش خدمات نيز به موضوعاتي از جمله مسابقات، سرگرمي، قرآن آنلاين پرداخته مي شود تصريح کرد: مخاطبان مي توانند در قسمت قرآن آنلاين، سوره، آيه، صفحه، قاري و همچنين زبان مورد نظر که شامل چهار زبان فارسي، انگليسي و ترکي است و همچنين نوع خط متن قرآن را انتخابات کنند.

وی، قسمت سازمان تبلیغات اسلامی را از ديگر بخش هاي طراحي جديد اين سايت عنوان کرد و گفت: در اين بخش به معرفي و جايگاه سازمان، معرفي واحدها، موسسات وابسته، ياداشت مدير، اخبار سايت، مصاحبه، گزارش فعاليت ها  تابلو اعلانات پرداخته مي شود.

کد مطلب 2138777

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