فرمانداری ویژه گنبدکاووس آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حکم فرمانداری ویژه شهرستان گنبدکاووس پیش از ظهر پنجشنبه با حضور علیرضا جمشیدی معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان ابلاغ و از تابلوی فرمانداری ویژه این شهرستان رونمایی شد.

نورالله نوراللهی فرماندار گنبدکاووس در جلسه شورای اداری شهرستان گفت: برای مردم منطقه، ارتقای فرمانداری به فرمانداری ویژه جای خرسندی است.

وی اظهار داشت: فرمانداری ویژه با هدف تمرکز زدایی، محرومیت زدایی، توزیع عادلانه امکانات و بودجه شهرستانها و کاهش مراجعه ارباب رجوع به مراکز استانها شکل گرفته است.

وی عنوان کرد: حدود و اختیارات فرمانداری ویژه نسبت به دیگر فرمانداریهای ارتقا می یابد و شش اداره شهرستان به معاونت اداره کل ارتقا می یابند.

نوراللهی گفت: برخورداری از جمعیت 205 هزار نفری شهرستان، داشتن فاصطه 125 کیلومتر تا مرکز استان و داشتن 150 هزار نفر جمعیت در مرکز شهر از جمله لازمه های فرمانداری ویژه است.

وی افزود: همه مدیران در بستر خدمتگزاری هستند و باید رد قالب نسخه ای که امام علی (ع) پیچیده است، عمل کنند.

سلیمان عباسی نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس نیز یکی از برنامه هایی که در دستور کار داشتیم، فرمانداری ویژه بود که محقق شد.

وی افزود: به لحاظ سیاسی و اجتماعی این فرمانداری شهرستان گنبد و دیگر شهرها را تحت پوشش قرار خواهد داد که باعث پیشرفت و بالندگی می شود و قدرت تصمیم گیری را افزایش می دهد.

بیمارستان گنبدکاووس تکمیل می شود

وی اظهار داشت: پیگیری پروژه های ورزشی از دیگر اقدامات بوده و در این راستا از استادیوم ورزشی گنبدکاووس بازدید شده است.

عباسی یادآورشد: تجهیزات بیمارستان پیامبر اعظم (ص) تامین شده و آزمون جذب نیروی آن نیز برگزار می شود.

وی عنوان کرد: 154 مجوز برای این بیمارستان و 28 مجوز دیگر اخذ شد که سبب اشتغالزایی در منطقه می شود و بیمارستان تا چند ماه دیگر شروع بکار می کند.

وحدت و یکپارچی پشتوانه کشور است

علیرضا جمشیدی معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان نیز گفت: عزم و اراده یک مدیر باید در خدمت به خلق باشد و مردم در عرصه های مختلف، ثمرات آن را خواهند دید.

وی تصریح کرد: نظام دینی باید با هر گرونه فساد مقابله کند تا مردم امیدوار شوند و تصمیم مدیر باید براساس عقل و خرد باشد.

جمشیدی تاکید کرد: برای رسیدن به آرمانها باید واقعیتها ببینیم و تحلیل کنیم و امروز باید یک موضع داشته باشیم.

معاون استاندار گلستان تصریح کرد: تنها یک راه مقاومت، ایستادگی و انسجام برابر استکبار وجود دارد و وحدت و یکدستگی پشتوانه حکومت است.

وی با بیان اینکه مدیون شهدا هستیم تاکید کرد: باید در حفظ نظام اسلامی دقت لازم را داشته باشیم.