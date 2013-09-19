يدالله يامولا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همه ساله رقابت‌هاي فوتسال جام گرند پريكس در كشور برزيل و با حضور تيم‌هاي مطرح فوتسال دنيا برگزار مي‌شود و سطح اين رقابت‌ها آنقدر بالا است كه به آن لقب فوتسال جام جهاني كوچك را داده‌اند.



وي ادامه داد: تيم ملي فوتسال كشورمان نيز كه به عنوان برترين‌ تيم تاريخ رقابت‌هاي فوتسال در قاره آسيا شناخته مي‌شود در چندين دوره اين رقابت‌ها حضور يافته و حتي به جمع چهار تيم برتر و فينال اين دوره از بازي‌هاي نيز صعود كرده است.



مسئول كميته فوتسال هيئت فوتبال استان قم بيان داشت: امسال نيز مسابقات فوتسال جام گرند پريكس برزيل با عنوان جام جهاني كوچك با شركت هشت تيم برگزار مي‌شود و تيم ملي فوتسال كشورمان نيز قرار است با تمام توان در اين دوره از بازي‌ها شركت كند.



وي ياد آور شد: به همين منظور در حالي كه دو هفته از بازي‌هاي فصل جديد ليگ برتر فوتسال باشگا‌ه‌هاي كشور سپري شده است تمرينات تيم ملي فوتسال با دعوت خسوس كاندلاس سرمربي اسپانيايي تيم ملي از بازيكنان مورد نظر آغاز شده است.



يامولا به دعوت از سه فوتساليست قمي به مرحله جديد اردوی تیم ملی فوتسال اشاره كرد و عنوان داشت: سه فوتساليست قمي به مرحله جديد اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال كشورمان زير نظر خسوس کاندلاس اسپانيايي دعوت شدند.



وي ابراز داشت: این اردو از در حالي به ميزباني کمپ تیم های ملی در تهران برگزار مي‌شود كه بازيكنان تيم ملي زير نظر كادر فني اين تيم به منظور کسب آمادگی هر چه بیشتر برای حضور در رقابت های گرند پریکس مهيا مي‌شوند و از قم نيز علي‌اصغر حسن‌زاده، ابوالقاسم اروجي و عليرضا وفايي دعوت شده‌اند.



يامولا به ساير بازيكنان دعوت شده به اين اردو نيز اشاره كرد و افزود: سپهر محمدی، مصطفی نظری، علیرضا صمیمی، اسماعیل عباسیان، طه مرتضوی، میثم خیام، محمد کشاورز، فرهاد توکلی، احمد اسماعیل‌پور، محمد طاهری، مجتبی حسن‌نژاد، قدرت بهادری، محمد شجری، مجتبی مریدی‌زاده، حسین طیبی، وحید شفیعی، مسعود سعادتی و مسعود دانشور نيز ديگر نفراتی هستند که از سوی کاندلاس به اردوی تیم ملی دعوت شدند.



مسئول كميته فوتسال هيئت فوتبال استان قم در پايان به زمان برگزاري رقابت‌هاي فوتسال جام گرند پريكس نيز اشاره كرد و اظهار داشت: تيم ملي فوتسال كشورمان مهر ماه سال جاري راهي رقابت‌هاي جام جهاني كوچك در كشور برزيل مي‌شود.