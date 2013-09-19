تکریم امامزادگان تکریم رسول خدا (ص) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی در مراسم افتتاح مجتمع فرهنگی تربیتی امام زاده سید علی که پیش از ظهر پنج شنبه با حضور رئیس و نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه، فرماندار قم، معاونان استانداری قم، رئیس شورای شهر و جمعی از مسئولان استانی در جوار این امام زاده در قم افتتاح شد؛ اظهار داشت: همه امامزادگان انوار الهی دارند که برگرفته از پیامبر گرامی اسلام است و این انوار کشور را در بقاع مختلف منور کرده است و تکریم آن ها تکریم رسول خدا (ص) است.



وی بیان داشت: امامزاده سید علی (ع) از فرزندان رسول خدا (ص) است و همانند این امامزادگان در ایران بسیار زیاد است و روح دیانت مردم با وجود این امامزادگان منور می شود.



این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به خطبه حضرت فاطمه (س) عنوان کرد: حضرت زهرا (س) بیان می کند که احترام به رسول خدا (ص) با احترام به فرزندان ایشان است.



وی ادامه داد: خیر امامزادگان در کنار فرهنگسرایی در جوار بقاع متبرکه آن ها به مردم می رسد تا مردم در بالا بردن دین و اخلاق خود بهره برند.



حفظ آثار گذشته از متمدن بودن است



این مرجع تقلید شیعیان بیان داشت: ملت های متدن آثار خود را حفظ می کنند و اگر آثار و بقایایی در جهان حفظ شده است نشان از تمدن آن ها است و اگر آن ها حفظ نشوند، نشان می دهد آن کشورها متمدن نیستند؛ نظیر اتفاقی که در کشورهایی همچون فرانسه افتاده به طوری که اگر از مردم آن پرسیده شود چه دینی دارید می گویند مسیحی شناسنامه ای و اعتقاد داریم تاریخ مسیحیت را ساخته است.



این مرجع تقلید شیعیان بیان کرد: اگر ما اصالت خود را حفظ نکنیم به مشکل مسیحیان مبتلا خواهیم شد و لذا باید آن را حفظ و از وجود آن ها بهره گرفت چرا که در غیر این صورت در آینده این مشکل برای ما به وجود می آید.

وی با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) افزود: آن کس که شرایط زمان را بشناسد غافلگیر نمی شود؛ کسانی که زمان خود را نشناسند عقب می مانند اما آن کسانی که از شرایط زمان آگاهی داشته باشند و همراه زمان حرکت کنند به این مشکل دچار نمی شوند.



این مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: در این زمان که زمان سرعت، تهاجم فرهنگی و مسائلی دیگر است اگر بخواهیم همچون 100 سال گذشته حرکت کنیم مسلما زمین می خوریم اما اگر در برابر سرعت نامطلوب، به فرهنگ مطلوب خود سرعت دهیم هم بیانات آن ها را خنثی کره ایم و هم دین خود را ادا کرده ایم.



اموال پاک در مسیر پاک استفاده شود

وی عنوان کرد: اوقاف این مسئله را به خوبی درک کرده که مردم که پاک ترین اموال خود را در اختیار سازمان اوقاف قرار می دهند را در مسیر پاک استفاده کنند.



آیت الله سبحانی ضمن تشکر از کلیه شخصیت هایی که فضای علمی، فرهنگی و روحانی را در جوار امام زاده سید علی که معروف به عظمت است، پدید آوردند؛ بیان کرد: ان شاءالله از این طریق بتوان به فرهنگ کشور و جوانان کمک کرد.



این مرجع تقلید شیعیان با بیان این که چشم جهان تشیع به شهر قم است؛ ابراز کرد: می خواهیم نظیر این امامزاده در کنار تشیع دیده شود و جوانان و مردم قم الگو بوده و اگر انحراف در این شهر ایجاد شود نسبت به اصل اسلام بدبینی شکل می گیرد.