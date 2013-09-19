ورزش كردستان داراي كمترين حاشيه در سطح كشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد رسولی نژاد ظهر امروز در بازدید از پروژه های ورزشی شهرستان مریوان اظهار داشت: جوانان کردستانی با کمبودهای بخش ورزش همواره در کسب مقام‌های برتر کشوری و حتی بین المللی پیشتاز هستند.

وی افزود: جوانان سرمایه ملی ملت هستند و باید در راستای تامین نیازهای آنها و جلوگیری از گزند دشمنان برنامه های ویژه ای را در دستور كار قرار دارد.

معاون حقوقی مجلس و امور هماهنگی استان های وزارت ورزش و جوانان بیان کرد: خوشبختانه کردستان هم به لحاظ ورزشکار و هم به لحاظ موقعیت جغرافیایی دارای پتانسیل بالایی است و باید با برنامه ریزی مناسب بستر توسعه فضاهای ورزشی نیز فراهم شود.

رسولی نژاد یادآور شد: با توجه به پروژه های نیمه کاره استان اولویت پرداخت اعتبارات تخصیص داده شده به استان ها با کردستان است.

وی ادامه داد: اتمام پروژه های ورزش استان ها یکی از اولویت های کاری وزارتخانه است و انتظار می رود با تدبیر و برنامه ریزی مناسب در آینده نزدیک شاهد اختصاص اعتبارات جهشی به پروژه های ورزشی باشیم.

معاون حقوقی مجلس و امور هماهنگی استان های وزارت ورزش و جوانان گفت: زمین های که مجتمع های ورزشی در آن احداث می شود باید اول تملک شود و سند آن به نام ورزش باشد بعد ساخت و ساز انجام شود در غیر این صورت وزارت ورزش هیچ گونه مسئولیت را به عهده نمی گیرد.

رسولی نژاد اظهار داشت: جذب افراد خیر و اسپانسر های توانمند باید یکی از اولویت های کاری مسئولان باشد.

وی افزود: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب در آینده نزدیک با تخصیص اعتبارات ویژه شاهد توسعه و اتمام پروژه های ورزشی استان کردستان باشیم.