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۲۸ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۵۱

معاون وزير ورزش و جوانان:

ورزش كردستان داراي كمترين حاشيه در سطح كشور است

ورزش كردستان داراي كمترين حاشيه در سطح كشور است

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون حقوقی مجلس و امور هماهنگی استان های وزارت ورزش و جوانان گفت: ورزش کردستان داراي كمترين حاشيه است و به همين دليل بايد از اين فرصت به شكل بهتري استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد رسولی نژاد ظهر امروز در بازدید از پروژه های ورزشی شهرستان مریوان اظهار داشت: جوانان کردستانی با کمبودهای بخش ورزش همواره در کسب مقام‌های برتر کشوری و حتی بین المللی پیشتاز هستند.

وی افزود: جوانان سرمایه ملی ملت هستند و باید در راستای تامین نیازهای آنها و جلوگیری از گزند دشمنان برنامه های ویژه ای را در دستور كار قرار دارد.

معاون حقوقی مجلس و امور هماهنگی استان های وزارت ورزش و جوانان بیان کرد: خوشبختانه کردستان هم به لحاظ ورزشکار و هم به لحاظ موقعیت جغرافیایی دارای پتانسیل بالایی است و باید با برنامه ریزی مناسب بستر توسعه فضاهای ورزشی نیز فراهم شود.

رسولی نژاد یادآور شد: با توجه به پروژه های نیمه کاره استان اولویت پرداخت اعتبارات تخصیص داده شده به استان ها با کردستان است.

وی ادامه داد: اتمام پروژه های ورزش استان ها یکی از اولویت های کاری وزارتخانه است و انتظار می رود با تدبیر و برنامه ریزی مناسب در آینده نزدیک شاهد اختصاص اعتبارات جهشی به پروژه های ورزشی باشیم.

معاون حقوقی مجلس و امور هماهنگی استان های وزارت ورزش و جوانان گفت: زمین های که مجتمع های ورزشی در آن احداث می شود باید اول تملک شود و سند آن به نام ورزش باشد بعد ساخت و ساز انجام شود در غیر این صورت وزارت ورزش هیچ گونه مسئولیت را به عهده نمی گیرد.

رسولی نژاد اظهار داشت: جذب افراد خیر و اسپانسر های توانمند باید یکی از اولویت های کاری مسئولان باشد.

وی افزود: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب در آینده نزدیک با تخصیص اعتبارات ویژه شاهد توسعه و اتمام پروژه های ورزشی استان کردستان باشیم.

کد مطلب 2138841

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