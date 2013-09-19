بودجه سازمان همیاری مازندران به 200 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی حجازی ظهر پنجشنبه در گردهمایی مدیران عامل سازمان همیاریهای شهرداریهای مناطق پنجانه کشور، یکی از وظایف سازمان را خرید و تجهیز امکانات لجستیکی و حمایتهای همه جانبه از شهرداریهای استان عنوان کرد و گفت: در این خصوص سازمان همیاری شهرداریهای مازندران اقدام به خرید سیمان، لوازم مصرفی و ماشین آلات مورد نیاز شهرداریها کرده است و این امکانات و وسایل را در اختیار آنان قرار داده است.

حجازی در خصوص ابلاغ قانون جلوگیری از هر گونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و زمینهای خارج از محدوده شهرها و روستاها در استان مازندران گفت: این قانون توسط وزارت کشور ابلاغ گردیده و از سوی استانداری به سازمان همیاری شهرداریهای مازندران تفویض اختیار شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این راستا و در اجرای قانون ساخت و ساز در خارج از بافت شهری و روستایی سازمان همیاری شهرداریها تاکنون 376 فقره پروانه برای متقاضیان این بخش صادر کرده است.

حجازی با بیان اینکه سازمان همیاری شهرداریهای مازندران در بحث معاینه فنی خودروها 206 هزار دستگاه خودرو را بازدید و گواهی معاینه فنی داده است افزود: هم اینک 5 کارگزار خدمات مهندسی در استان با سازمان قرارداد همکاری دارند.

وی به برگزاری دوره های آموزشی برای 220 نفر از پرسنل شهرداریهای استان توسط سازمان همیاریها اشاره کرد و گفت: در این راستا و برای حمایت از خانواده بزرگ شهرداریهای استان سازمان همیاری شهرداریهای مازندران اقدام به تحت پوشش قراردادن دو هزار و 200 نفر از پرسنل شهرداریهای استان زیر چتر بیمه تکمیلی کرده است.

حجازی در بخش دیگری از سخنانش مهمترین برنامه سازمان همیاری شهرداریها را ایجاد درآمدی پایدار و خودکفایی سازمان برشمرد و گفت: در این راستا با خرید کارخانه معدن شن و ماسه در منطقه کیاسر ساری و خرید کارخانه آسفالت به میزان تولید 60 الی 80 تن جهت تامین آسفالت شهرداریهای استان و پروژه های عمرانی در دست اجرای سطح استان اقدام به ایجاد درآمدی پایدار برای سازمان کرده ایم.

وی در ادامه از خرید زمینی به مساحت دو هزار متر مربع در منطقه آزاد کیش جهت ساخت هتل و ایجاد درآمدی پایدار برای سازمان خبر داد.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندران در پایان سخنانش به دریافت رتبه پیمانکاری (گرید) توسط سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران اشاره کرد و گفت: دریافت رتبه پیمانکاری (گرید) توسط سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران نشان از حضور کارشناسان خبره و متخصص در بدنه این سازمان دارد که می توانند با توانمندی موجود در اجرای پروژه های بزرگ کشوری مشارکت کنند.