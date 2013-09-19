مهار آتش در پارک ملی گلستان/ وزش باد موجب سرایت آتش شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ممشلی بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: طبق گزارش واصله در روز چهارشنبه مبنی بر وقوع یک فقره آتش سوزی در محل حوزه استحفاظی پاسگاه چوبی ( شارلق )پارک ملی گلستان نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان با همکاری مامورین منابع طبیعی، جمعیت هلال احمر، مدیریت هماهنگی بحران استانداری، لشگر 30 پیاده گرگان، فرمانداری های مینودشت و گالیکش و نیروهای مردمی به منطقه اعزام و در ساعت 14 امروز نیروها توانستند حریق را تحت کنترل در بیاورند.

ممشلی گفت: بخش اعظمی از مناطقی که توسط حریق آسیب دیده با پوشش مرتعی بوده وبخش دیگر نیز گونه های درختچه ای و درختی است.

وی یادآور شد: شدت وزش باد و گرمی هوا در روز گذشته باعث سرایت آتش به حوزه محیط بانی آلمه نیز شده بود که با تلاش به موقع مامورین حریق کنترل شد.

وی عنوان کرد: هم اکنون نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان، منابع طبیعی استان ، لشگر 30 پیاده گرگان و هلال احمر در منطقه حضور داشته و در حال پایش کامل منطقه هستند.

ممشلی درباره علت وقوع حریق گفت که سهل انگاری مسافرین عبوری در این آتش سوزی دور از ذهن نیست.