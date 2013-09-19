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۲۸ شهریور ۱۳۹۲، ۱۷:۱۹

مهار آتش در پارک ملی گلستان/ وزش باد موجب سرایت آتش شد

مهار آتش در پارک ملی گلستان/ وزش باد موجب سرایت آتش شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان از کنترل حریق در پارک ملی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ممشلی بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: طبق گزارش واصله در روز چهارشنبه مبنی بر وقوع یک فقره آتش سوزی در محل حوزه استحفاظی پاسگاه چوبی ( شارلق )پارک ملی گلستان نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان با همکاری مامورین منابع طبیعی، جمعیت هلال احمر، مدیریت هماهنگی بحران استانداری، لشگر 30 پیاده گرگان، فرمانداری های مینودشت و گالیکش و نیروهای مردمی به منطقه اعزام و در ساعت 14 امروز نیروها توانستند حریق را تحت کنترل در بیاورند.
 
ممشلی گفت: بخش اعظمی از مناطقی که توسط حریق آسیب دیده با پوشش مرتعی بوده وبخش دیگر نیز گونه های درختچه ای و درختی است.
 
وی یادآور شد: شدت وزش باد و گرمی هوا در روز گذشته باعث سرایت آتش به حوزه محیط بانی آلمه نیز شده بود که با تلاش به موقع مامورین حریق کنترل شد.
 
وی عنوان کرد: هم اکنون نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان، منابع طبیعی استان ، لشگر 30 پیاده گرگان و هلال احمر در منطقه حضور داشته و در حال پایش کامل منطقه هستند.
 
ممشلی درباره علت وقوع حریق گفت که سهل انگاری مسافرین عبوری در این آتش سوزی دور از ذهن نیست.
کد مطلب 2138891

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