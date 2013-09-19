جایگاه تشکیلاتی ستاد مشترک حوزه و آموزش و پرورش باید تثبیت شود

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ملکی بعدازظهر پنجشنبه طي ديدار سرپرست وزارت آموزش و پرورش با آيت الله حسيني بوشهري طی سخنانی به ارائه گزارشی از فعالیت های این ستاد پرداخت.



وی اظهار داشت: آموزش و پرورش از حیث ساختاری با مشکلاتی واجه بود و حوزه های علمیه نیز با درصد کمتری مشکلاتی پیش رو داشت که پس از سفر مقام معظم رهبری به قم و بررسی ها خردمندانه ایشان این مشکلات تا حدودی رفع و حل شد گام های موثری برداشته شد که علاوه بر آمادگی لازم حوزه های علمیه در زمینه های علمی در سطح تخصصی نیز قادر به پاسخگویی است.



دبیر ستاد همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش تصریح کرد: حوزه های علمیه در سه عرصه کوتام مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه های خوبی تدوین وطرح کرده است تا مبلغینی که میخواهند وارد نظام آموزشی این وزارتخانه شوند دوره های تبلیغی آموزشی لازم را طی کرده باشند.



ملکی عنوان کرد: در سیاست های کلی نظام آموزش و پرورش که از سوی مقام معظم رهبری اریبهشت ماه سال جاری ابلاغ شد، ظرفیت های دوسویه مناسبی ارائه شد که از جمله آنها 53 برنامه همکاری برای تعامل بیشتر این 2 حوزه است.



وی در ادامه بیان کرد: لازم است در دانشگاه فرهنگیان از ظرفیت های حوزه علمیه استفاده شود و جایگاه های تشکیلاتی تثبیت و از نظر قانونی تایید شود تا با آغاز بکاری مناسب شاهد خروجی های علمی و نیروهای انسانی مفید بسیاری باشیم.



دبیر ستاد همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش افزود: نیازسنجی لازم از ادارات مختلفی انجام شده که با تجمیع این نیازسنجی ها به صورت یک پک در اختیار حوزه های علمیه قرار گرفته تا حوزه ها متناسب با ظرفیت های خود اعلام همکاری و حضور مشترک کنند.



ملکی با اشاره به تامین نیازها گفت: ظرفیت حوزه های علمیه قم با توجه به برآوردی که شده می تواند در سطح استان پاسخگوی نیازهای آموزش و پرورش باشد.



وی افزود: توسعه رشته های تخصصی در حوزه های علمیه با بررسی های دقیق و سرفصل های درست ارزیابی شود و در حالیکه از علوم انسانی و سرفصل ها تدوین می شود مسئولین استقبال مناسبی از این اقدامات در حال انجام کردند.



دبیر ستاد همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش ابراز داشت: حوزه های علمیه استان آمادگی های لازم جهت خروجی های مناسب و استفاده از منابع انسانی را دارد که آموزش روحانیون درحال خدمت از جمله این توانمندی های و آمادگی هاست.



ملکی تصریح کرد: باید سطح علمی روحانیون را بلا برده و کمیته شورای مشترک مدارک ظرفیت بخشی حوزه ها را در راستای پاسخگویی به شبهات موجود در نظام آموزشی فراهم کند.



