۱۲ مرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۲۱

براساس گزارش اقتصادي سال 1383

97 درصد از اعتبارات طرح هاي عمراني وزارت راه در سال 83 تخصيص يافت

براساس گزارش نظارتي برنامه سوم، 97 درصد از اعتبارات طرح هاي عمراني وزارت راه و ترابري در سال گذشته تخصيص يافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، دولت در سال 1383 به طرح هاي عمراني وزارت راه و ترابري 8 هزار و 734 ميليارد ريال اعتبار اختصاص داده است.

اين گزارش مي افزايد: عملكرد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) راه و ترابري از يك هزار و 73 ميليارد ريال در سال 1378 به رقم 8 هزار و 734 ميليارد ريال در پايان سال 1383 افزايش يافته است.

بدين ترتيب اعتبارات عمراني راه و ترابري در برنامه سوم توسعه، به طور متوسط از رشد سالانه 1/52 درصد برخوردار بوده است.

اين درحالي است كه 96 درصد اعتبارات هزينه اي (جاري) فصل راه و ترابري در سال 1383 تخصيص يافته است.

اعتبارات هزينه اي وزارت راه و ترابري، سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان هواشناسي كشور نسبت به اعتبارات هزينه اي مصوب 1383، به ترتيب داراي عملكرد 88، 128 و 97 درصد است.

عملكرد بودجه هزينه اي(جاري) فصل راه و ترابري نيز نشان مي دهد كه اين رقم در سال هاي برنامه سوم توسعه سالانه به طور ميانگين 3/22 درصد رشد داشته است.

برپايه اين گزارش، تقاضا براي خدمات بخش حمل و نقل از مجموعه تقاضاهاي شكل گرفته در ساير بخش هاي اقتصادي مشتق مي شود.

به عبارت ديگر ، هر تغيير( افزايش يا كاهش) در تقاضاي فعاليت هاي زير بخش هاي بخش هاي اقتصادي كشور بر تقاضاي خدمات حمل و نقل در قالب جابه جايي نهاده ها و محصولات بين مراكز و بازار توليد، توزيع و مصرف تاثير مي گذارد.

اين گزارش مي افزايد: عرصه حمل و نقل با تشكيل سرمايه در ساخت و تكميل زير بناها، تاسيسات، تدارك ناوگان، ماشين آلات، مديريت، منابع و سرمايه انساني، اطلاعات و ارتباطات و به طور كلي ساختار مديريت زنجيره عرضه اين بخشف تجلي مي باد.

اين گزارش حاكيست، بخشي از عرضه حمل و نقل در قالب احداث زيربناها و زير ساخت ها از زمره كالاهاي عمومي است.

