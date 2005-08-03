97 درصد از اعتبارات طرح هاي عمراني وزارت راه در سال 83 تخصيص يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، دولت در سال 1383 به طرح هاي عمراني وزارت راه و ترابري 8 هزار و 734 ميليارد ريال اعتبار اختصاص داده است.

اين گزارش مي افزايد: عملكرد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) راه و ترابري از يك هزار و 73 ميليارد ريال در سال 1378 به رقم 8 هزار و 734 ميليارد ريال در پايان سال 1383 افزايش يافته است.

بدين ترتيب اعتبارات عمراني راه و ترابري در برنامه سوم توسعه، به طور متوسط از رشد سالانه 1/52 درصد برخوردار بوده است.

اين درحالي است كه 96 درصد اعتبارات هزينه اي (جاري) فصل راه و ترابري در سال 1383 تخصيص يافته است.

اعتبارات هزينه اي وزارت راه و ترابري، سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان هواشناسي كشور نسبت به اعتبارات هزينه اي مصوب 1383، به ترتيب داراي عملكرد 88، 128 و 97 درصد است.

عملكرد بودجه هزينه اي(جاري) فصل راه و ترابري نيز نشان مي دهد كه اين رقم در سال هاي برنامه سوم توسعه سالانه به طور ميانگين 3/22 درصد رشد داشته است.

برپايه اين گزارش، تقاضا براي خدمات بخش حمل و نقل از مجموعه تقاضاهاي شكل گرفته در ساير بخش هاي اقتصادي مشتق مي شود.

به عبارت ديگر ، هر تغيير( افزايش يا كاهش) در تقاضاي فعاليت هاي زير بخش هاي بخش هاي اقتصادي كشور بر تقاضاي خدمات حمل و نقل در قالب جابه جايي نهاده ها و محصولات بين مراكز و بازار توليد، توزيع و مصرف تاثير مي گذارد.

اين گزارش مي افزايد: عرصه حمل و نقل با تشكيل سرمايه در ساخت و تكميل زير بناها، تاسيسات، تدارك ناوگان، ماشين آلات، مديريت، منابع و سرمايه انساني، اطلاعات و ارتباطات و به طور كلي ساختار مديريت زنجيره عرضه اين بخشف تجلي مي باد.

اين گزارش حاكيست، بخشي از عرضه حمل و نقل در قالب احداث زيربناها و زير ساخت ها از زمره كالاهاي عمومي است.