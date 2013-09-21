تحولات مصر در «فرهنگ اسلامی» بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره دوم ماهنامه «فرهنگ اسلامی» که مدیرمسئولی آن را علیاکبر اشعری، مدیر پروژه باغ کتاب تهران و رئیس سابق کتابخانه ملی بر عهده دارد، ویژه تحولات مصر است و در پروندهای با عنوان «بیداری اسلامی» ابتدا روزشمار وقایع مصر را ذکر کرده و سپس در میزگردی با حضور آیتالله سیدهادی خسروشاهی، حسین ریوران، رضا امیری، حجتالله جودکی و اصغر محمدی، حکومت اخوانالمسلمین در مصر را آسیبشناسی کرده است.
در ادامه مطالب همین پرونده، مقالهای با عنوان «اخوانالمسلمین و ایران در گذر تاریخ» به قلم آیتالله سیدهادی خسروشاهی آمده است. مصاحبه اختصاصی با کمال حلباوی، عضو ارشد پیشین اخوان الملسمین که او در آن عوامل شکست دولت مُرسی را برشمرده است، از دیگر مطالب این پرونده است.
این نشریه در بخش ادبیات خود نیز به بررسی رابطه شعر طاهره صفارزاده و شعر امروز پرداخته است. حزین لاهیجی در هند و شعر عرشی؛ درآمدی بر وضیت شعر با مضامین اسلامی در ایران امروز، از دیگر مطالب این بخش از نشریه «فرهنگ اسلامی» است.