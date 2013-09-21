به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب ترانههای عامیانه استان کرمانشاه به 12 بخش که شامل ترانههای کار، بازی، کشت دام، دلداری، نوازش، سوگ، مناسبت، آرزو، طنز، چیستان و متل، فال و ترانههای آزاد است، تقسیمبندی شدهاند. در این کتاب ضمن دستهبندی ترانهها، به تحلیل اسطورهای حماسی و تاریخی آنها پرداخته شده است.
موزونی خود ترانههای عامیانه را بخش مهمی از فرهنگ مردم میداند که سراینده مشخصی ندارند و سینه به سینه و نسل به نسل به روزگار ما رسیده است. این ترانهها شناسنامههایی شفاهی از فرهنگ دیرسـال هر ملتی هستند و از طریق این ترانهها میتوان دریچههای روشن رو به زندگی نیاکان و پیشینیان ومردمان روزگاران گذشته گشود.
به گفته مولف، کار جمع آوری و بررسی این ترانهها که به صورت میدانی انجام شده، حدود 13 سال طول کشیده است. در این کتاب همچنین بهترین سرایندگان ترانههای عامیانه، آواها و نواهای استان کرمانشاه مانند مور، چمری، هوره و لالایی پرداخته شده است.
موزونی ترانههای سرزمین کرمانشاهان را یادگار هنر نیاکان ما میداند؛ یادگار دلداری و عاشقی و هجران، یادگار رنج و کار و تلاش و سند ذوق زلال جوشنده آنها. وی همچنین پژوهش خود را آغاز این راه میداند.
این کتاب با مقدمه میرجلالالدین کزازی با عنوان «ترانهها، بهینهها، بهانهها» در 368 صفحه و 1100 نسخه در قطع رقعی و با بهای 15 هزار تومان از سوی انتشارات باغ نی، منتشر و به بازار کتاب عرضه شده است.
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