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۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۹:۱۵

انتشار «ترانه‌های سرزمین مادری» با مقدمه کزازی پس از 13 سال تحقیق

انتشار «ترانه‌های سرزمین مادری» با مقدمه کزازی پس از 13 سال تحقیق

کتاب «ترانه‌های سرزمین مادری» تالیف رضا موزونی که اثرش گذری است بر ترانه‌های عامیانه کرمانشاه، با مقدمه‌ای از میرجلال‌الدین کزازی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب ترانه‌های عامیانه استان کرمانشاه به 12 بخش که شامل ترانه‌های کار، بازی، کشت دام، دلداری، نوازش، سوگ، مناسبت، آرزو، طنز، چیستان و متل، فال و ترانه‌های آزاد است، تقسیم‌بندی شده‌اند. در این کتاب ضمن دسته‌بندی ترانه‌ها، به تحلیل اسطوره‌ای حماسی و تاریخی آن‌ها پرداخته شده است.

موزونی خود ترانه‌های عامیانه را بخش مهمی از فرهنگ مردم می‌داند که سراینده مشخصی ندارند و سینه به سینه و نسل به نسل به روزگار ما رسیده است. این ترانه‌ها شناسنامه‌هایی شفاهی از فرهنگ دیرسـال هر ملتی هستند و از طریق این ترانه‌ها می‌توان دریچه‌های روشن رو به زندگی نیاکان و پیشینیان ومردمان روزگاران گذشته گشود.

به گفته مولف، کار جمع آوری و بررسی این ترانه‌ها که به صورت میدانی انجام شده، حدود 13 سال طول کشیده است. در این کتاب همچنین بهترین سرایندگان ترانه‌های عامیانه، آواها و نواهای استان کرمانشاه مانند مور، چمری، هوره و لالایی پرداخته شده است.

موزونی ترانه‌های سرزمین کرمانشاهان را یادگار هنر نیاکان ما می‌داند؛ یادگار دلداری و عاشقی و هجران، یادگار رنج و کار و تلاش و سند ذوق زلال جوشنده آنها. وی همچنین پژوهش خود را آغاز این راه می‌داند.

این کتاب با مقدمه میرجلال‌الدین کزازی با عنوان «ترانه‌ها، بهینه‌ها، بهانه‌ها» در 368 صفحه و 1100 نسخه در قطع رقعی و با بهای 15 هزار تومان از سوی انتشارات باغ نی، منتشر و به بازار کتاب عرضه شده است.

کد مطلب 2139162

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