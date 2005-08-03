هانس بليكس: ايران غني سازي نكند// آمريكا رسما اعلام كند كه هيچ برنامه اي براي تغيير حكومت در ايران ندارد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، وي كه درحاشيه كنفرانس بين المللي درسوئد صحبت مي كرد، همچنين خاطر نشان ساخت : اگر ايران درگسترش سلاحهاي كشتار جمعي به اسراييل بپيوندند دراين صورت تنش درخاورميانه افزايش خواهد يافت .

بنابراين گزارش، ايران روزسه شنبه نامه اي به آژانس بين المللي انرژي اتمي فرستاده تا به اين آژانس به طوررسمي اطلاع دهد ازروزدوشنبه فعاليت هسته اي دركارخانه UCF اصفهان را از سرخواهد گرفت .

سه كشور اروپايي فرانسه، آلمان وانگليس به عنوان مذاكره كنندگان با ايران در راستاي سياست تطميع و ارعاب به تهران هشدار دادند كه اگر فعاليت هاي مربوط به چرخه سوخت را ازسر بگيرد مذاكرات متوقف خواهد شد.

درعين حال هانس بليكس نسبت به احتمال مجازات و تحريم ايران از سوي شوراي امنيت ابراز شك وترديد كرد وعنوان داشت : اين احتمال وجود دارد كه گروههايي در ايران تمايل به ساخت بمب اتمي داشته باشند اما درمورد اينكه شوراي امنيت تصميم به مجازات نظامي و اقتصادي ايران براساس مقاصدش بگيرد، شك و ترديد دارد .

بليكس كه در گذشته مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي بوده است،اظهارداشت: درهرصورت چين و روسيه به عنوان اعضاي دائم شوراي امنيت ازاعمال فشارها بر ايران جلوگيري خواهند كرد.

وي افزود : ايران نهايت تلاش خود را براي مذاكرات بكارگرفته است و اين كشور ازمدتها پيش درمذاكرات با اروپاييها ايفاي نقش كرده است و مي تواند وجود فشارها را پيش بيني كند.

هانس بليكس بازرس سابق سازمان ملل در امور بازرسي از تاسيسات عراق ابرازعقيده كرد ايرانيها ازمذاكرات به عنوان ابزار و وسيله اي براي دستيابي به توافقنامه قابل قبول براي خودشان استفاده خواهند كرد.

وي همچنين درگفتگوي با آسوشيتد پرس اظهاركرد: آمريكا بايد درخصوص برنامه ريزي براي تغييرحكومت در ايران شفاف باشد ورسما اعلام كند كه هيچ برنامه اي براي تغيير حكومت ايران ندارد.

بليكس درعين حال درمورد اينكه شوراي امنيت سازمان ملل متحد بتواند مشكل فعاليت هاي هسته اي ايران را حل كند ابراز شك و ترديد كرد.



بازرس سابق سازمان ملل در امور بازرسي ازتاسيسات عراق ياد آورشد اعمال تحريم عليه ايران نه تنها نياز به همسويي آمريكا و اتحاديه اروپايي دارد بلكه به موافقت چين و روسيه به عنوان اعضاي دائم شوراي امنيت نياز دارد.