به گزارش خبرگزاري " مهر" مهدي نفر كه ازورزشكاران و افتخارآفرينان استان تهران مي باشد ، ازابتداي فعاليت انجمن كبدي در فدراسيون ورزشهاي همگاني با مسوولين اين انجمن ارتباط تنگاتنگ و مستقيم داشته است. قابل ذكراست ايشان پس ازصدورحكم، برنامه مهم خود را درهيات كبدي استان تهران به شرح زير اعلام كرد.
1- تعميم و گسترش رشته ورزشي كبدي به صورت علمي از طريق برگزاري كلاسهاي داوري و توجيهي و آموزشي توسط مربيان و كارشناسان خبره.
2- هماهنگي با تربيت بدني مدارس تهران و شهرداريها و برگزاري ليگ كبدي در استان تهران.
3- هماهنگي با حوزه هاي تربيت بدني استان جهت استفاده لازم از پتانسيل موجود ، در حوزه هاي مذكور.
4- برگزاري دوره هاي آموزش رايگان جهت ارگانها و نهادها دروزارتخانه ها براي گسترش عمومي ورزش كبدي.
طي حكمي از سوي حجت الله خطيب مدير كل تربيت بدني استان تهران مهدي نفر به عنوان سرپرست هيات كبدي استان تهران منصوب شد.
