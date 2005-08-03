سرپرست هيات كبدي استان تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" مهدي نفر كه ازورزشكاران و افتخارآفرينان استان تهران مي باشد ، ازابتداي فعاليت انجمن كبدي در فدراسيون ورزشهاي همگاني با مسوولين اين انجمن ارتباط تنگاتنگ و مستقيم داشته است. قابل ذكراست ايشان پس ازصدورحكم، برنامه مهم خود را درهيات كبدي استان تهران به شرح زير اعلام كرد.

1- تعميم و گسترش رشته ورزشي كبدي به صورت علمي از طريق برگزاري كلاسهاي داوري و توجيهي و آموزشي توسط مربيان و كارشناسان خبره.

2- هماهنگي با تربيت بدني مدارس تهران و شهرداريها و برگزاري ليگ كبدي در استان تهران.

3- هماهنگي با حوزه هاي تربيت بدني استان جهت استفاده لازم از پتانسيل موجود ، در حوزه هاي مذكور.

4- برگزاري دوره هاي آموزش رايگان جهت ارگانها و نهادها دروزارتخانه ها براي گسترش عمومي ورزش كبدي.