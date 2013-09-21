جبهه پیروان خط امام و رهبری برای استانداری خراسان رضوی گزینه ای پیشنهاد نداده است

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جبهه پیروان خط امام و رهبری دخالتی در زمینه انتخاب استاندار خراسان رضوی ندارد و در این زمینه ترجیح می دهد سکوت اختیار کند.

وی ادامه داد: این جبهه معتقد است که در خصوص انتخاب استاندار و مطرح شدن برخی از اشخاص برای دریافت این سمت نباید اظهار نظری کرد چرا که سرمایه گذاری و توجه ویژه به یک گزینه خاص مشی این جبهه نیست.

دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی با اشاره به شاخصه های یک استاندار مطلوب و خوب، یادآور شد: استاندار آینده خراسان رضوی باید به ابعاد اقتصادی و ظرفیت های این استان زائر خیز توجه ویژه ای داشته باشد و توسعه همه جانبه و متوازن این استان را در دستور کار خود قرار دهد.

به گفته وی ملاک در انتخاب استاندار خراسان رضوی دارا بودن سوابق اجرایی، تخصص، کارآمدی و تخصص لازم است.

آرین منش بیان کرد: استاندار خطه خراسان باید در کنار داشتن سوابق اجرایی و تخصص لازم با نماينده ولي فقيه نیز هماهنگ باشد.