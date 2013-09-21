کمک های ما به سوریه نوع دوستانه است/ دولت درپی اجرای حقوق شهروندی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه ان.بی.سی آمریکا، در پاسخ به سوالات "آن کاری" مجری این برنامه در خصوص مسائل گوناگون از جمله حضور و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مذاکرات هسته ای، رابطه با آمریکا و... سخن گفت.

متن کامل این مصاحبه به شرح ذیل است:

آن کاری : این اولین مصاحبه تلویزیونی شما با یک رسانه خارجی است. شما از برداشتن دیوار ها صحبت کرده اید، از کدام دیوارها صحبت می کنید؟

روحانی: بسم الله الرحمن الرحیم. من مایلم در ابتدا سلام و وقت بخیر بگویم به همه بینندگان این برنامه و بویژه به مردم آمریکا .شرایط جهانی شرایطی است که هرچه ارتباط بین ملت ها بیشتر باشد و فاصله ها کمتر باشد، ما بهتر می توانیم به منافع ملت ها کمک کنیم. سوء ظن ها ، محاسبات نادرست دیوار های فراوانی را بین ملت ها بوجود آورده، رهبران باید تلاش کنند این دیوارها را بردارند.

آن کاری : می خواهید بگویید دیوار های بی اعتمادی را برمی دارید؟

روحانی: دیواری که بنام بی اعتمادی است، دیواری که به نام سوء ظن است، دیواری که به نام محاسبه نادرست هست این دیوار ها باید برداشته شوند و فضای دوستی و محبت در میان همه ملت ها برقرار بشود.

آن کاری: قبل از اینکه به جزئیات برسیم درباره خبری که اخیرا منتشر شده مبنی بر دیدار شما با پوتین آن هم درست بعد از اینکه امریکا و روسیه درباره سوریه به توافق رسیدند. به نظر شما چطور این اتفاق افتاد؟

روحانی: ما بسیار نگران جنگ در منطقه هستیم. ما تجربه چند جنگ ویرانگر را در این منطقه داریم. آن روزی که احساس می کنیم جنگ جدیدی در منطقه ما می خواهد اتفاق بیفتد به آثار و پیامدهای بسیار مخرب آن نگاه می کنیم. در هفته های گذشته دولت من تلاش فراوانی کرد برای اینکه منطقه شاهد جنگ جدیدی نباشد. در این راستا همآن کاری های بین ایران و روسیه قابل توجه بود.

آن کاری: سوریه یکی از متحدان نزدیک ایران است. آیا شما می توانید جهان را مطئمئن کنید که اسد سلاحهای شیمایی خود را تحویل خواهد داد؟

روحانی: می دانید ما قربانی سلاح شیمیایی هستیم به همین دلیل بسیار بر روی این سلاح حساسیت داریم. ما خواهان برچیده شدن این سلاح در سراسر جهان و بوی‍ژه در منطقه حساس خاورمیانه هستیم. در این زمینه هر آن کاری از دست ما بر بیاید دریغ نخواهیم کرد.

آن کاری: ایا می توانید جهان را مطمئن کنید که رییس جمهورسوریه تمام سلاح های شیمیایی خود را تحویل خواهد داد؟

روحانی: ما دولت سوریه نیستیم .ما یکی از کشورهای این منطقه هستیم که خواهان صلح و ثبات و خواهان از بین رفتن سلاح های کشتار جمعی در کل منطقه هستیم.

آن کاری : آیا شما فکر می کنید اوباما ضعیف شده است که از حمله هوایی به سوریه سر باز زده است؟ بسیاری از مردم امریکا احساس می کنند که این نشانه ضعف او بوده است. نظر شما در این خصوص چیست؟

روحانی: ما جنگ را ضعف می دانیم. هر دولتی که تصمیم به جنگ بگیرد آن را به معنای ضعف می دانیم. هر دولتی که تصمیم به صلح بگیرد، ما با نگاه احترام به آن نگاه می کنیم چرا که با احترام به صلح نگاه می کنیم.

آن کاری: برخی از امریکایی ها و همچنین برخی از کشورهای دنیا فکر می کنند اوباما ضعیف شده است. شما درباره اوباما چطور فکر می کنید؟ نظر شما درباره توافق روسیه و آمریکا چیست؟

روحانی: من نمی خواهم در باره افراد یا دولت امریکا قضاوتی داشته باشم. من می خواهم خوشحالی ام را از شروع نشدن جنگی جدید اعلام کنم .این برای من و برای منطقه و ملت من و ملت های منطقه مهم است.

آن کاری: همانطور که می دانید اوباما یک پیام جدی فرستاده است که دولت شما نباید از این موضوع درس اشتباهی بگیرد و اینکه اگر ما به سوریه حمله نکنیم،این دلیل نمی شود که به ایران هم حمله نمی کنیم . ایا اگر ایران تهدید بشود پای میز مذاکره می نشیند؟

روحانی: این هم یکی از قضاوت های غیر دقیق و نادرست نسبت به ملت ایران و دولت ایران است. ملت و دولت ایران از تهدید تنفر دارد. همانقدر که از جنگ تنفر دارد. عشق ملت ایران محبت و دوستی در جهان است ما دلیلی نمی بینیم برای اینکه کسی ما را تهدید کند و تهدید روی مردم ما اثاری که می گذارد تنفر از تهدید کننده خواهد بود.

آن کاری : جهان فکر می کند ایران می تواند به سرعت بمب هسته ای بسازد. شما گفتید که این زمان مذاکره هسته ای بی پایان نخواهد بود. به نظر شما چقدر قرار است این طول بکشد یک هفته، چند هفته یا چند ماه؟

روحانی: اولا ما با بمب هسته ای مخالفیم بخاطر اینکه دین ما و اخلاق ما به ما می گوید سلاح کشتار جمعی و از جمله سلاح هسته ای غیر انسانی هست و خطرناک برای بشریت. ما هرگز دنبال سلاح هسته ای نبوده، نیستیم و نخواهیم بود .ما صرفا دنبال فناوری های صلح آمیز هسته ای خواهیم بود و بنابراین در این زمینه می خواهیم همه جهانیان بدانندکه سلاح هسته ای در دکترین ما جایی ندارد و نخواهد داشت.

آن کاری :‌اقای رئیس جمهور، نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گفته است- عذر خواهی می کنم این نقل قول از او است- او گفته که شما (گرگی در لباس میش هستید و) فقط لبخند می زنید و این نگرانی هست که شما هم دنبال ساخت بمب باشید. آیا واقعا ایران تحت هیچ شرایطی بمب هسته ای نخواهد ساخت؟

روحانی : اولا دولتی که اشغالگر هست و همواره بر مردم منطقه ظلم روا می دارد و منطقه را با سیاست های جنگ طلبانه خودش ناامن کرده، نباید بخودش اجازه دهد راجع به دولت برآمده از آرای آزاد مردم سخن بگوید. ما آنقدر شهامت داریم که انچه اعتقاد داریم را به صراحت بیان کنیم. ما به صراحت اعلام کرده ایم دنبال سلاح هسته ای نیستیم و نخواهیم بود. بنابراین اینکه یک کشور تجاوزگر در منطقه بخواهد راجع به دولت مردمی یک کشور متمدن اینچنین سخن بگوید باید بداند که دوران لحن های توهین آمیز سپری شده است.

آن کاری : آیا جواب شما بله است یا نه؟ آیا می توانید به صراحت بگویید که آیا ایران تحت هیچ شرایطی بمب هسته ای نمی سازد؟

روحانی : پاسخ این سوال خیلی روشن است. بارها گفته ایم. تحت هیچ شرایطی دنبال هیچ سلاح هسته ای و کشتارجمعی نخواهیم بود و نیستیم.

آن کاری :‌پس جواب نه است؟

روحانی: بله روشن است.

آن کاری :‌ایران پس دنبال سلاح هسته ای نخواهد بود. می خواهم مطمئن بشوم که درست فهمیده ام. می خواهم مطمئن شوم که مخاطبان ما هم این موضوع را متوجه می شوند. اگر ممکن است دقیقا در پاسخ این جمله را که ایران تحت هیچ شرایطی سلاح هسته ای نخواهد ساخت به کار ببرید تا مردم آمریکا و مردم جهان را مطمئن کنید .

روحانی: کشوری که ان پی تی را پذیرفته، همه فعالیت هایش زیر نظارت آژانس بین المللی است، رهبرش به صراحت اعلام کرده است که ساخت، انباشت و استفاده از سلاح هسته ای ممنوع و حرام است، جوابش روشن است که هرگز دنبال سلاح هسته ای نخواهد بود .

آن کاری: رهبرمعظم بیانات بسیار مهمی درباره نرمش دیپلماتیک بیان کردند و از نرمش قهرمانانه دیپلماسی سخن گفتند و حتی اشاره کردند که یک کشتی گیر هم می تواند نرمش فنی داشته باشد؟ این برای شما چه معنی دارد و چه اجازه و اختیاراتی را به شما اعطا می کند آیا از آن در مذاکرات بهره خواهید برد؟‌

روحانی: دولت در برنامه هسته ای کاملا قدرتمندانه وارد می شود. دارای اختیارات کامل هست دولت من مذاکرات هسته ای را به وزارت خارجه واگذار کرده است اما مشکل از طرف ما نخواهد بود ما اراده سیاسی کامل برای حل این مسئله را خواهیم داشت.

آن کاری :‌ با این وجود برآورد شما از سفر آینده به نیویورک چگونه است و آیا به رسیدن به نتیجه امید دارید؟ نظرتان درباره سخنرانی خود در برابر کشورهای سازمان ملل که خیلی هم منتظر آن هستند چیست؟ فکر می کنید چه نتیجه ای حاصل خواهد شد؟

روحانی: ما می خواهیم مواضعمان را در مجمع عمومی سازمان ملل به صراحت بیان کنیم. راجع به سیاست خارجی ،مسائل بین المللی و از جمله مسائل هسته ای ،منطقه ای. انتظار ما این است که دنیا صدای ما را بخوبی بشنود .صدای من در واقع تکرار صدای ملت ایران است. ملت ایران در این انتخابات مسیر اعتدال و میانه روی را برگزید و اعتدال و میانه روی در سیاست خارجی به معنای تعامل سازنده با کشورهای جهان است.

آن کاری :‌شما از اصطلاح اعتدال صحبت کردید آیا در مذاکرات هسته ای چیزی هست که نتوان درباره آن مذاکره کرد.

مذاکره هسته ای یک چیز بیشتر نیاز ندارد و آن اراده سیاسی طرف مقابل برای حل و فصل نهایی مسئله است. از طرف ما این اراده به صورت کامل وجود دارد و اگرطرف مقابل اراده سیاسی داشته باشند موضوع هسته ای بسیار ساده است و در زمانی نه چندان طولانی به حل و فصل نهایی خواهد رسید.

آن کاری : شما علامتی داده اید که ایران آماده مذاکره است و مذاکره شما مبتنی بر قاعده برد برد خواهد بود. معنی مذاکره برد برد چیست؟

روحانی: معنای برد برد این است که کشورهای طرف مذاکره به حقوق حقه قانونی صلح آمیز هسته ای ایران اذعان و پذیرش داشته باشند و از طرف ما اعتماد لازم به طرف های مذاکراتی برای صلح آمیز بودن این فعالیت ها داده شود. این به معنی برد برد است.

آن کاری :‌ مذاکره برد برد برای امریکا و ایران یعنی رسیدن به یک توافق اما در کنار این باید بگویم شما قبلا مذاکره کننده هسته ای بوده اید و جزئیات را می دانید. ببخشید که صریح می پرسم. اما کمی از جزئیات بگویید، اگر بخواهید با مدل برد برد با آمریکا مذاکره کنید آن وقت قرار است شما چه چیزی روی میز بگذارید؟

روحانی : من تجربه کافی در مذاکرات خارجی و از جمله مذاکرات هسته ای دارم و با این تجربه دارم می گویم که یک چیز بیشتر از طرف مقابل یعنی 1+5 نمی خواهیم و ان اراده سیاسی است و اگر اراده سیاسی باشد حل این مسئله بسیار آسان است . ما فقط می خواهیم فعالیت هایمان فعالیت های هسته ای مان صلح آمیز باشد و نظارت بین المللی بر فعالیت هایمان را قبول کرده ایم. از نظر ما حل این مسئله ساده است و اگر اراده سیاسی طرف مقابل باشد همه مواردی که می شود روی میز قرار بگیرد قابل حل و فصل است.

آن کاری :‌چه اراده ای از امریکا انتظار دارید؟

روحانی: در مسئله هسته ای اینکه امریکایی ها اذعان کنند تمام حقوق قانونی ایران در زمینه فناوری صلح امیز هسته ای را اذعان ، پذیرش و قبول دارند.

آن کاری :‌ آیا می خواهید آمریکا قبول کند که ایران یک برنامه صلح آمیز هسته ای داشته باشد؟

روحانی: یعنی همانی که مقررات بین المللی به ما می گوید، یعنی همانی که حق همه ملت ها است. همانی که چهل کشور جهان دارند اعمال می کنند حق خود شان را ؛ ما می گوییم تبعیض نباشد. اگر تبعیض نباشد و قانون اجرا شود، چیز دیگری نمی خواهیم .اجرای مقررات بین المللی بدون تبعیض نسبت به ایران را می خواهیم.

آن کاری : ‌چه تضمینی به دنیا می دهید که بمب ساخته نمی شود؟ شما گفتید که این مواد غنی سازی شده را برای ساخت بمب استفاده نمی کنید.

روحانی : ببینید دو بحث وجود دارد یکی برنامه هسته ای ایران، یکی برنامه تبلیغاتی افراط گران جهان که دنبال این هستند که مسئله ایران حل و فصل نشود. اگر واقعیت برنامه هسته ای، ایران است وقتی ایران معاهده ان پی تی را پذیرفته و همه فعالیت هایش زیر نظر اژانس است و در تمام مراکز غنی سازی ایران دوربین آژانس وجود دارد و نظارت های مستمر ازطرف آژانس می شود چه نگرانی وجود دارد؟ چطور می تواند وجود داشته باشد؟ همه کشورهایی که غنی سازی می کنند زیر نظر آژانس هستند. برخی کشورها زیر نظر آژانس نیستند، عضو ان پی تی هم نیستند، نسبت به آنها ابراز نگرانی نمی شود اما نسبت به کشوری که همه مقررات را پذیرفته این نگرانی ها معنی نمی دهد.

آن کاری :‌اگر دنیا قبول کند که ایران این حق را دارد که برنامه هسته ای صلح آمیز داشته باشد و هدفش رسیدن به سلاح هسته ای نیست ایران حاضر است چه امتیازی در مقابل بدهد؟ آیا حاضر است یک سری محدویت ها بپذیرد؟

روحانی: ایران اعتماد کافی را خواهد داد به کشورهایی که نگرانی منطقی دارند و این در خلال مذاکرات حل و فصل خواهد شد.

آن کاری : اگر درست فهمیده باشم شما می گویید در ذهنتان چیزی هست که می خواهید روی میز بگذارید؟ ایا این تحلیل درست است؟

روحانی: مقصودم این است که ایران مانند همه کشورها است. ایران تبعیض را نمی پذیرد اما اگر کشورهایی نگرانی منطقی داشته باشند آن را قابل رفع می داند.

آن کاری : نمی توانید کمی دقیق تر و مشخص تر بگویید؟

روحانی: وقتی مذاکره دو طرف شروع شود خود بخود این مسائل ریز مطرح می شود .کلیات این است که ایران نمی خواهد کسی نگران باشد .می خواهد همه فناوری های صلح امیز را داشته باشد .ایران مخالف سلاح هسته ای است.

آن کاری : اگر وقت برای مذاکره تمام شود و توافق هسته ای حاصل نشود چه خواهد شد؟

روحانی: همه ضرر می کنند. ما در واقع دنبال باخت باخت نیستیم . مادنبال برد برد هستیم و چراما دنبال منافع همه ملت ها نباشیم؟

آن کاری :‌ این فرصتی که شما دارید و قرار است هفته بعد به نیویورک بروید چقدر برای تان مهم است با اوباما ملاقات کنید؟ این سفر به نظر شما چقدر اهمیت دارد؟

روحانی: به هرحال اجلاس مجمع عمومی یک فرصت هست برای بیان نظراتمان. چه در سخنرانی مجمع عمومی، چه در سخنرانی در خلع سلاح و چه در ملاقات های دوجانبه یا چند جانبه ای که در نیویورک خواهدبود. بنده برنامه ای برای ملاقات با اوباما در دستور کار ندارم.

آن کاری : آیا ممکن نیست به صورت اتفاقی هم دیداری حاصل شود؟ در آینده هم مخالف ملاقات با اوباما خواهید بود؟

روحانی: هرچیزی در دنیای سیاست امکان پذیر است و البته وابسته به ایجاد شرایط لازم. ما گفتیم اگر در قدم های اولیه حسن نیت بببنیم اعتماد متقابل ببینیم، امریکا از موضع برابر حرف بزند می تواند بسیاری از مسائل در دستور مذاکرات قرار بگیرد. اما موضوع مذاکرات هسته ای مهمترین ازمایش در این مسئله است اگر ما در موضوع هسته ای توانستیم با حسن نیت از دو طرف و با اراده سیاسی به اعتماد متقابل برسیم، زمینه مذاکره درباره سایر موضوعات فراهم خواهد شد.

آن کاری: اوباما فاش کرد شما باهم تبادل نامه داشته اید ،لحن این نامه ها چطور بوده است؟

روحانی: بعد از انتخابات ریاست جمهوری و مراسم تحلیف یعنی شروع به کار رسمی من ،اقای اوباما نامه ای خطاب به من نوشتند در آن نامه تبریک گفتند و برخی از مسائل مورد نظرشان را مطرح کردند، من هم به آن نامه پاسخ دادم.از ایشان تشکر کردم و مواضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواردی که ایشان مطرح کرده بود وبرخی موارد دیگر در پاسخ نامه مطرح کردم . به نظر من لحن هر دو نامه مثبت و سازنده بود.

آن کاری : آیا این نامه نگاری می تواند پایه و اساسی به حساب بیاید؟

روحانی: این می تواند قدم های کوچکی برای آینده ای بسیار مهم باشد. من معتقدم رهبران درهمه کشورها باید به فکر منافع ملی باشند و نباید تحت تاثیر گروه های افراطی فشار قرار بگیرند امیدوارم شاهد چنین جو و صحنه ای در اینده باشم.

آن کاری :‌ شما از دریافت نامه اوباما تعجب نکردید؟

روحانی : نه ، برای اینکه تقریبا همه رهبران دنیا به من تبریک گفته بودند تقریبا همه مقامات رده بالای دنیای غرب و اروپا به من تبریک گفته بودند و اقای اوباما هم تبریک گفتند و من متعجب نشدم از این موضع، مخصوصا اینکه همه ما بیشتر باید به فکر اینده باشیم ،البته نسبت به گذشته، مواضع ما به آمریکا روشن هست ما در شصت سال گذشته مشکلات فراوانی در روابط داشته ایم و مردم ما نسبت به آمریکا ،سیاست های امریکا بسیار گله مند هستند، مخصوصا جنگ هایی که به منطقه تحمیل شد علی رغم گذشته تاریک نباید نسبت به اینده نا امید باشیم راه همواره برای اینده وجود دارد اگر اراده سیاسی باشد و همه از گذشته درس های لازم را گرفته باشند.

آن کاری : آقای احمدی نژاد گفت که هولوکاست یک افسانه ای بیش است ، آیا شما با این نظر موافقید؟

روحانی: من تاریخ دان نیستم. من یک سیاستمدار هستم. اما انچه مهم است اینکه ملت های منطقه و جهان به هم نزدیک بشوند و بتوانند جلوی ظلم و تجاوز را بگیرند انچه می توانم بگویم مردم فلسطین باید از آوارگی در بیایند، از ظلم خارج شوند و به خانه هایشان برگردند.

آن کاری: احمدی نژاد گفت که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود ایا شما با این نظر موافقید؟

روحانی: آنچه ما در این منطقه خواستار آن هستیم حاکمیت آراء مردم است ما به صندوق معتقدیم. در فلسطین هم می گوییم صندوق رای باید حل و فصل کند. آراء همه مردم و همه کسانی که سرزمین فلسطین به انها تعلق دارد آن رای برای ما محترم خواهد بود.

آن کاری : من از شما دو سوال پرسیدم مبنی براینکه آقای احمدی نژاد باعث گرفتاری های زیادی برای مردم شما و امریکا شد. آیا شما می خواهید بگویید آن اظهارنظرها اشتباه بوده است؟ اگر امریکایی ها بشنوند که هولوکاست افسانه بوده و اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود بسیار نگران می شوند من می خواهم بدانم که شما هم از این اظهار نظرها می کنید ؟

روحانی: چرا شما به گذشته بر می گردید مردم ما و دنیا متوجه یک انتخابات بسیار مهم در دنیا بوده اند مردم ایران با صدای خیلی روشن با دنیا صحبت کردند و به کسی رای دادند که فریاد او اعتدال بود.مردم به کسی رای دادند که او گفت در سیاست خارجی دنبال تعامل سازنده است. ما دنبال جنگ با هیچ کشوری نیستیم و دنبال صلح و دوستی در میان ملت های منطقه هستیم و ما اساسا دنبال این هستیم که ثبات و آرامش به جهان باز گردد سیاست ما سیاست تعامل سازنده با جهان است.

آن کاری :‌ شما درباره نقش ایران در توافق روسیه و امریکا درباره عدم حلمه به سوریه گفتید. وقتی شما تصاویر بچه های سوری را دیدید که در اثر حمله شیمیایی قرار گرفته اند واکنش شما به عنوان یک انسان و نه به عنوان رئیس جمهور چه بود؟

روحانی: هرکشته ای که آدم در دنیا ببیند دلش به درد می آید هرکجا باشد. هواپیمای بی سرنشین به مردم بی دفاع حمله کند انسان ناراحت می شود.جنگ ناعادلانه ای بر ملتی تحمیل شود انسان ناراحت می شود در یک کشوری جنگ داخلی بشود ناراحت می شود هر کشته ای که بروی زمین می افتد در سوریه موجب نگرانی و تاثر ما خواهد بود من هم مانند همه انسانها وقتی یک فرد بیگناهی را می بینم که خونش به زمین ریخته یا با سلاح شیمیایی کشته شد متاثر می شوم همه باید تلاش کنیم جنگ داخلی در سوریه متوقف شود همه باید دست به دست هم دهیم و از طریق دیپلماسی فاجعه را در سوریه متوقف کنیم اما من معتقد نیستم که جنگ جدید نمی‌تواند متوقف کند و معتقدم فاجعه را بیشتر می کند همان کشته هایی که شما از آن صحبت کردید صدها برابر خواهدشد.

آن کاری : اوباما گفته است ایران می تواند راه پایان بحران سوریه را پیدا کند ایا این می تواند زمینه های همکاری دو کشور را فراهم کند؟

روحانی: اصولا همه کشورهای جهان باید در این مسئله دست به دست هم بدهند ما در زمینه سوریه بسیار فعال بودیم قبلا پیام هایی در این زمینه از طرف ایران به امریکایی ها داده شد امریکایی ها جوادب دادند دولت ایران پاسخ داده است بنابراین ما از هرتلاشی که بتواند جنگ را متوقف کند ما از آن تلاش حمایت می‌کنیم.

آن کاری :‌ می دانید بیش از صد هزار نفر در سوریه مرده اند، شما روحانی هستید یعنی مرد خدا و همین طور رئیس جمهور ایا می توانید حمایت نظامی و مالی ایران از اسد را با توجه به فجایعی که در این کشور رخ داده است توجیه کنید؟

روحانی: کمک های ما، به مردم سوریه است. کمکهای ما نوع دوستانه است کمک مواد غذایی و دارویی به سوریه کردیم باز هم خواهیم کرد. البته کشورهایی هستند که به دولت سوریه اسلحه می دهند و به صراحت اعلام کرده اند. و متاسفانه کشورهایی هم هستند که به تروریست ها سلاح و پول می دهند. تروریسم یک خطر بزرگ در منطقه است. همان کشورهایی که به زبان، تروریسم را محکومی کنند به ترویست هایی که اجتماع بزرگی در داخل سوریه کرده اند به آنها کمک اطلاعاتی مالی تسلیحاتی کرده‌اند و حتی طبق اطلاعاتی که ما داریم و قبلا به کشورها اعلام کرده ایم سلاح شیمیایی در اختیار تروریست‌ها می گذارند این برای همه جهان و به ویژه برای منطقه ما بسیار خطرناک است بیایید همه ما بواقع با تروریسم با جنگ داخلی با خشونت با افراطی گری مبارزه کنیم. افراطی‌گری و خشونت به نفع هیچ ملت و هیچ کس نخواهد بود.

آن کاری: منظورتان القاعده است

روحانی: القاعده یکی از آنهاست البته ترویست های دیگر هم هستند اما در سوریه آنی که بسیار فعال است القاعده است.

آن کاری : مطمئن هستید که ایران از دولتی حمایت نمی کند که علیه مردم خود سلاح شیمیایی استفاده کرده است.

روحانی: من گفتم ما به مردم سوریه کمک می کنیم. ما علیه تروریسم همه جا ایستاده ایم. در سوریه نمی خواهیم تروریست ها پیروز بشوند این اشتباه غرب است. اگر برخی کشورهای غربی حمایت می کنند از تروریست ها در سوریه به معنای بازی کردن با اتش در کل منطقه است ما باید جنگ داخلی را متوقف کنیم و زمینه مذاکره بین دولت و معارضه و مخصوصا معارضین سوری را برقرار کینم ما باید زمینه را فراهم کنیم برای صندق رای در سوریه و انچه مردم رای دادند همه را بپذیریم.

آن کاری : برخی از کشورهای دنیا معتقدند ایران در قالب کمک های بشر دوستانه کمک های نظامی انجام می دهد، این مساله را نفی می کنید؟

روحانی: من باز هم پاسخ می‌دهم فکر نمی کنید این سوال سه بار تکرار شد؟

آن کاری: من درباره کمک نظامی به سوریه صحبت می‌کنم

روحانی: من به صراحت گفتم کمک های ما به سوریه نوع دوستانه است ، دلیلش هم این است که بارها هواپیمایی که از ایران به سوریه می رفت با فشار امریکا توسط دولت عراق به زمین نشانده شده و مورد بازرسی قرار گرفته و دیده اند که کمک ها صرفا کمک‌های نوع دوستانه است.

آن کاری :‌ درموقع انتخابات شما تصاویری را دیدیم که جوانان در خیابان ها شادی کرده و بدنبال تغییر بودند. اما الان در زندگی خصوصی مردم دخالت می شود ایا اجازه می دهید که این سانسور ایتنرتنت در ایران برداشته شود؟

روحانی: دولت دنبال اجرای حقوق شهروندی است به زودی منشوری به عنوان منشور شهروندی از سوی این دولت منتشر خواهد شد ما می‌خواهیم مردم در چارچوب زندگی خصوصی خود کاملا آزاد باشند. در دنیای امروز دسترسی به اطلاعات و حق گفتگو و حق تبادل اندیشه، حق همه ملت ها و از جمله ملت ایران است البته همه دولت ها دنبال نوعی نظارت بر شبکه اطلاعاتی جهانی هستند. ما برای ما مسائل اخلاقی مان و هویت ملی مان بسیار مهم است و بنابر این در این زمینه حساسیت به خرج خواهیم داد اما دلمان می خواهد مردم ما از همه یافته های بشری علم و دانش و اندیشه های متنوع و گوناگون مطلع باشند و در تماس باشند و لذا یکی از برنامه های دولت توسعه زیرساخت های دیجیتالی است و این کار را به زودی آغاز خواهد کرد.

آن کاری : این به معنی این است که مردم به توئیتر و فیسبوک می توانند دسترسی داشته باشند؟

روحانی: نظر دولت این است که مردم باید دسترسی داشته باشند به همه اطلاعات جهانی، نظارت ما باید نظارت اخلاقی و هویت ملی ما باشد.

آن کاری : شما وقتی به یهودی ها تبریک گفتید ‌توجه زیادی را جلب کردید، نقش شبکه های اجتماعی را در دیپلماسی چگونه می بینید و آیا قصد دارید از آن استفاده بیشتری ببرید؟

روحانی: اصولا دیپلماسی عمومی نقش بسیار زیادی دارد. شبکه ها نقش مهمی دارند در دوران انتخابات من ستاد قوی نداشتم اما همه طرفداران من و همه حامیان من خصوصا جوانان از این شبکه ها استفاده می کردند الان هم از این شبکه ها استفاده می کنند حتی از طریق این شبکه ها نظارت می کنند بر کار دولت. من از فعالیت همه جوانان و از جمله نظارت برکار دولت خوشحالم البته خودم به شخصه برنامه خاصی در شبکه های اجتماعی ندارم، ولی طرفداران من برنامه های متنوعی دارند.

آن کاری :‌چند سوال کوتاه دارم ، یکی شما و میراث شما ، شما در دوران ریاست جمهوری به چیزی می خواهید دست پیدا کنید که آنها را به یادگار بگذارید؟

روحانی: من تقریبا برنامه هایم را در دوران تبلیغات انتخاباتی اعلام کردم در زمینه های مختلف تلاش می کنیم انها را دنبال بکنم. در زمینه مسائل فرهنگی سیاسی و اجتماعی و سیاست خارجی و مسائل اقتصادی قول هایی به مردم داده ام تلاش می کنم به وعده‌های خودم عمل کنم من بسیار امیدوار به اینده ایران هستم و مردم حامیان بسیار خوبی خواهند بود برای برنامه ای که دولت در پیش دارد و دولت همواره خود را قیم مردم تلقی نمی‌کند و همواره خود را وکیل و مجری خاص و اراده مردم تلقی می کند.

آن کاری :‌شمابه چندین زبان صحبت می کنید دوست دارید به زبان انگلیسی مطلبی را به مردم امریکا بگویید؟

روحانی: خیلی متشکر . من می‌خواهم به همین زبان فارسی به همه مردم و بینندگان که این برنامه را می‌بینند و به ملت آمریکا بگویم ملت ایران ، ملت بزرگی هستند . ملت صلح دوستی هستند و باید بگویم به آنهایی که مردم ایران را تحت فشار تحریم قرار داده اند، تحریم زبان توهین به یک ملت است این زبان را باید رها کنند و با زبان منطق و گفتگو با ملت بزرگ ایران حرف بزنند که پاسخ مثبتی خواهند شنید.

آن کاری :کی روابط اصلاح و بهبود می یابد؟‌

روحانی: بحث روابط نکردم من گفتم آنهایی که دنبال تحریم یک ملت هستند مسیر درستی را انتخاب نکرده اند مسیر خود را تصحیح کنند.

آن کاری :همه منتظرند که باید مصاحبه را تمام کنیم

روحانی : می خواهم از جنابعالی و همکارانتان تشکر کنم؛ به شما خوشامد بگویم به خاطر سفر به ایران . امیدوارم سفر خوبی داشته باشید.

آن کاری :‌آقای رئیس جمهور از این که به سوالات جواب دادید متشکرم

روحانی: من هم از جنابعالی و همکارانتان تشکر می کنم.