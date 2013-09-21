سید مجید عاملیان گفتگو با مهر با اشاره به فرا رسیدن بازگشایی مدارس و همزمانی آن با هفته دفاع مقدس اظهار داشت: نزدیک به پنچ هزار و 500 شهید و بیش از 2 هزار و 500 جانباز و آزاده سرافراز یکی دیگر از افتخارات بزرگ استان اصفهان در دوران هشت سال دفاع مقدس بوده است.
وی با بیان اینکه پیامبر(ص) در حدیثی میفرمایند؛ راه رسیدن بهشت دانش است، افزود: آنچه اسلام بر آن تاکید دارد نورانیت علم است و توصیههای دینی به قشر دانشآموزی در سیره علمی و عملی ما امری جدی است.
مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه بر اساس اعتقادات دینی سعادت و بهروزی در نگاه به آموزش و پرورش است، ادامه داد: اگر مسئولین به این کانون مهم توجه نداشته باشند در آن جامعه روی خوش سعادت و بهروزی را نخواهند دید.
وی با اشاره به دغدغههای مهم آموزش و پرورش بیان داشت: کشور ما هدف هجوم فرهنگ گسترده غرب است هجومی که سالهاست از سوی مقام معظم رهبری شبیخون یا ناتوی فرهنگی نام گرفته است،طبیعتا نوجوانان و جوانان بیش از پیش مورد هدف قرار دارند و در این حوزه بسیار ما نگرانیم لذا از اهالی حوزه و دانشگاه درخواست همکاری و همفکری داریم.
وی بابیان اینکه دانشآموز به مدرسه می رود تا برای زندگی آینده آماده شود نه برای کنکور،یاد آورشد: تعطیلی پنجشنبههای مدارس به معنی تعطیلی تعلیم و تربیت نیست بلکه باید همه دستگاههای زیر ربط برای تعلیم و تربیت غیررسمی در جامعه وارد میدان شوند.
عاملیان با اشاره به برنامههای امسال آموزش و پرورش اصفهان بیان داشت: در راس همه این برنامهها توجه جدی به نماز اول وقت و اذان است چرا که معتقدیم نماز پرچم دینداری است، که در این زمینه به مدارس بخشنامههایی را ابلاغ کردهایم.
وی با اشاره به سایر برنامههای ابلاغی به مدیران مدارس، اظهار داشت: امسال ارتقا جایگاه علمی استان اصفهان از دیگر اولویتهایی کاری ما خواهد بود.
وی با بیان این موضع که توجه جدی به دوره ابتدایی در دستور کار اداره آموزش و پرورش است، اذعان داشت: اجرای این برنامه هم در راستای سند تحول بنیادی آموزش و پرورش است.
عاملیان با اشاره به مباحث آموزش خانواده، افزود: توجه جدی به بعد جسمی و روانی دانشآموزان در دستور کار مسئولین آموزش و پرورش است.
مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه انتخابات انجمن اولیا و مربیان در 13،14 و15 مهرماه در سه روز کاری برگزار میشود، بیان داشت: در چند سال گذشته با شعار صداقت، دلسوزی، تعامل انسانی و عاطفی تلاش کردهایم که قدمهای بزرگی در راه پیشرفت آموزش و پرورش برداریم.
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