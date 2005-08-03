بهرام كاظمي: اكران خارجي ضربه اي جدي به پيكر نحيف سينماي ايران وارد مي كند

بهرام كاظمي كارگردان سينما ضمن بيان اين مطلب در گفت و گو با خبرنگار سينمايي مهر در مورد ورود فيلم خارجي گفت : ورود فيلم خارجي به شرطي اثر گذار است كه عرصه رقابت به صورت محدود اعمال نشود. به طور مثال سينماگران ايراني نمي توانند برخي از موضاعت را براي ساخت استفاده كنند در صورتيكه در فيلم هاي خارجي اين ممنوعيت وجود ندارد واگر شاهداين رقابت نابرابر باشيم به طور قطع توليدات فيلم هاي ايراني نابود مي شود.

سازنده "پاد زهر" در ادامه افزود : در حال حاضر با يك سينماي ضعيف و نيمه جان روبه روهستيم . ورود گسترده فيلم هاي خارجي هم باعث وارد شدن لطمه جدي به پيكر نحيف سينمايي ايران خواهد شد. البته بايد به يك نكته اي توجهه داشته باشيم كه خانواده هاي ايراني سينما رو بيشتر راغب هستند فيلم هاي ايراني را براي ديدن تماشا كنند .

سازنده "عروس فراري" در مورد واگذاري ورود فيلم خارجي به بخش خصوصي گفت : اين طرحي است كه چندين سال پيرامون آن بحث هاي زيادي شده ولي تا به حال عملي نشده است . اگراين كار هم عملا به بخش خصوصي واگذار شود باز هم تاثيرات زياد و قابل توجهي در پي نخواهد داشت چون ما به لحاظ استفاده ازآاثار خارجي دچار محدوديت هاي هستيم . هر فيلم خارجي را نمي توانيم براي اكران در نظر بگيريم و در كنار آن اغلب سينماهاي ما فاقد سيستم هاي صوتي وتصويري پيشرفته هستند .