توانمندی هسته ای اسرائیل منشا نگرانی جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی سفیر و نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر ملل متحد در وین روز جمعه 29 شهریور 1392 در سخنرانی خود در کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی از سیاستهای هسته ای اسرائیل انتقاد کرد.

وی در بیانیه ای که به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد از سوی این گروه در خصوص توانمندیهای هسته ای اسرائیل قرائت کرد با اشاره به اهمیت معاهده عدم اشاعه هسته ای و ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در منطقه خاورمیانه اظهار داشت که توانمندیهای هسته ای اسرائیل همواره منشأ نگرانی جدی و مستمر برای کشورهای منطقه بویژه همسایگان اسرائیل بوده است. جنبش عدم تعهد نگرانی خود را از رویکرد گزینشی در خصوص توانمندی های هسته ای در خاورمیانه که اعتبار رژیم پادمان آژانس را تضعیف می سازد، ابراز می دارد. در این ارتباط جنبش عدم تعهد خواستار همکاری همه کشورها برای تغییر این وضعیت و تحقق شمول پادمان جامع آژانس در منطقه خاورمیانه بوده و معتقد است اجرای قطعنامه ذیربط کنفرانس عمومی آژانس در مورد توانمندیهای هسته ای اسرائیل، اولین گام به سوی هدف مذکور می باشد.



نماینده دایم کشورمان با ابراز تاسف از سوی 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد از پافشاری مستمر اسرائیل در مرتبط ساختن اجرای پادمان آژانس به فرآیند صلح در منطقه، بار دیگر خواستار منع کامل انتقال تمام تجهیزات، اطلاعات، مواد و تاسیسات هسته ای و همچنین منابع یا ادوات و نیز ارائه ی کمک در زمینه های علمی و فن آوری هسته ای به اسرائیل شد.

رضا نجفی در بخش دیگری از همین نشست کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی، طی یک سخنرانی جداگانه در ظرفیت ملی به ارائه ی دیدگاهها و مواضع جمهوری اسلامی ایران پیرامون توانمندیهای هسته ای اسرائیل پرداخت. وی در این زمینه گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی از سال 1982 قطعنامه های متعددی را تصویب و مستمرا از اسرائیل خواسته است تا سریعاً به معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای (NPT) بپیوندد و تمام تاسیسات خود را تحت پادمان کامل آژانس قرار دهد. علاوه بر آن سند نهایی کنفرانس بازنگری NPT در سال 2010 «تایید مجدد سند کنفرانس بازنگری 2000 را در خصوص اهمیت پیوستن اسرائیل به معاهده و قرار گرفتن همه تاسیسات هسته ای آن تحت پادمان جامع آژانس را یادآوری می نماید.» اسرائیل با نادیده گرفتن نگرانیهای مشروع جامعه بین الملل و با خودداری از الحاق به NPT پیوسته توانمندیهای هسته ای نامشروع خود را با دخالت غیر قانونی برخی کشورها و در تعارض وقیحانه با همه هنجارها و مقررات بین المللی پیش می برد. واضح و آشکار است که این تخلف نه تنها امنیت منطقه ای و جهانی را به خطر می اندازد بلکه بطور جدی ساز و کار راستی آزمایی آژانس را تضعیف می نماید. جمهوری اسلامی ایران نگرانی عمیق خود را از پیامدهای منفی جدی در مورد امنیت در منطقه و نیز اعتبار رژیم جهانی عدم اشاعه بیان می دارد. به موجب همین پیامدها تاسیسات هسته ای برخی کشورهای دارای سلاح هسته ای در دسترس دانشمندان اسرائیلی قرار می گیرد در حالی که دانشمندان هسته ای کشورهای عضو NPT در عوض ترور می شوند.

سفیر کشورمان در ادامه افزود باعث تاسف است که انفعال تحمیل شده بر جامعه بین الملل توسط برخی کشورها در طول چند دهه گذشته نسبت به برنامه سلاح های هسته ای اسرائیل که از سوی متحدانش حمایت می شود، سبب شده تا این رژیم جرات یافته و مقاماتش آشکارا در اختیار داشتن سلاح هسته ای را اعلام نماید، که البته این موضوع از سوی جنبش عدم تعهد محکوم شده است.

نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران در پایان سخنرانی ملی خود، حمایت کامل ایران از پیش نویس قطعنامه ای که از سوی گروه عرب در وین درباره توانمندیهای هسته ای اسرائیل مطرح شده را اعلام کرد.

یادآور می شود پس از انجام سخنرانی های سفیر جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از جنبش عدم تعهد و تعدادی از کشورهای حامی قطعنامه پیشنهادی گروه عرب از جمله ایران در خصوص توانمندی های هسته ای اسرائیل، به درخواست نماینده آن رژیم، در مورد قطعنامه مذکور در نشست کنفرانس عمومی رای گیری بعمل آمد که در نتیجه این قطعنامه با اختلاف چند رای و حمایت جانبدارانه کشورهای غربی از سیاست های غیر قانونی هسته ای اسرائیل نتوانست به تصویب برسد. ترکیب آرای کشورهایی که در این خصوص علیه قطعنامه و به نفع رژیم اسرائیل رای دادند نشانگر فریب و ریاکاری و استانداردهای دوگانه کشورهای غربی در ادعاهای خود مبنی بر مخالفت با اشاعه سلاح های هسته ای در خاورمیانه می باشد.