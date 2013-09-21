توصیه به وزارت بهداشت برای اجرای کامل قانون کاهش ساعت کار پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک مره صدق، قانون ارتقاء بهره وری را قانونی قابل توجه، مثبت و مترقی برشمرد و گفت: متأسفانه این قانون هنوز آن طور که مورد انتظار است در سیستم بهداشت و درمان به ویژه بخشهای خصوصی اجرایی نشده و در بخش غیر دولتی تنها موردی که بنده از اجرای این قانون مطلع هستم، یک بیمارستان خیریه است که آن هم فقط به اجرای کاهش ساعت کاری بسنده کرده است.

وی افزود: اجرای کامل قانون ارتقاء بهره وری مستلزم نرخ گذاری خدمات پرستاری و پرداخت این نرخها توسط سازمانهای بیمه گر است و تا زمانی که این فرایند صورت نپذیرد هیچ بیمارستان دولتی توان پرداخت کارانه حاصل از این قانون را ندارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: از آنجا که بیمارستانها مبلغی بابت اجرای این قانون دریافت نمی کنند، طبیعی است که توان اجرای کامل آن را ندارند.

وی ادامه داد: کاهش ساعت کار پرستاری بار مالی بسیار زیادی دارد و چیزی که برای بنده عجیب است این است که بیمارستانهای دولتی با این فشار مالی که متحمل هستند، این قانون را اجرایی کرده اند منتهی در بخشهای خصوصی اجرایی نشده است.

مره صدق با اعتقاد به لزوم پیگیری وزارت بهداشت مبنی بر اجرای کامل این قانون گفت: اگر وزارت بهداشت با اهرمهای قانونی موجود توانایی اجرایی کردن این قانون را ندارد، از مجلس کمک بخواهد تا هر قانون جدیدی که برای الزام بیمارستانهای خصوصی به اجرای این قانون وجود دارد، در مجلس بررسی و تصویب شود.

وی در پاسخ به پیش بینی منابع ناشی از اجرای قانون بهره وری در آیین نامه اجرایی این قانون اظهار کرد: درست است که این مسئله در خود قانون دیده شده است منتهی مسئله اینجاست که این بودجه باید از کجا تأمین شود زیرا در حال حاضر بودجه روتین وزارت بهداشت هم درست پرداخت نمی شود و ممکن است در ماههای آتی این وزارتخانه برای کارهای عادی و روزمره هم با مشکلاتی مواجه شود.

مره صدق ادامه داد: حال اگر وزارت بهداشت، بخواهد یک تعهد جدید هم برای خودش ایجاد کند در صورتی که بعید است بتواند آن را اجرایی کند، کاری منطقی نیست.

این نماینده مجلس اضافه کرد: بنده اجرای قانون ارتقاء بهره وری را مستلزم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و به همان اندازه مستلزم تأمین منابع مالی برای وزارت بهداشت می دانم.

وی در خصوص عدم نظارت مجلس در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پاسخ داد: وظیفه اصلی پیگیری این موضوع با دولت و وزارت بهداشت است اگر وزارتخانه برای تحقق یک قانون دچار مشکل است باید به مجلس گزارش دهد تا بررسی شده و نواقص رفع شود.

مره صدق ادامه داد: مجلس هم موظف است وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و به همین منظور ما بارها با سازمانهای بیمه گر صحبت کرده ایم اما همواره مدعی شده اند که توان مالی آن را ندارند به طوری که همین الان این سازمان ها در پرداخت مطالبات معوقه بیمارستانها مشکل دارند لذا در این شرایط توان پرداخت تعرفه های جدید را ندارند.

وی با اشاره به اینکه چنین مسائلی اقتصاد بیمارستانهای دولتی و خیریه را با خطر روبه رو کرده است، افزود: متأسفانه مسئله بسیار به هم پیچیده است و نهایت این پیچیدگی هم به نبود اعتبارات کافی برای اجرایی شدن این قوانین در نظام سلامت بر می گردد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: البته به نظر می رسد وزیر جدید بهداشت عزم جدی برای این کار دارد چون قول داده است تمام توان خود را برای تحقق منابع مالی مورد نیاز وزارتخانه که در برنامه پنج ساله پنچم پیش بینی شده است بکار گیرد.

وی افزود: منتهی الان فقط چند هفته از تصدی او در وزارت بهداشت می گذرد و باید اجازه داد تا فرصت لازم برای تعامل وزیر بهداشت جدید با سازمان بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی ایجاد شود تا مشخص شود که واقعاً چقدر می تواند منابع مالی مذکور را محقق کند.

مره صدق با اعلام آمادگی مجلس برای پیگیری قوانین حوزه پرستاری گفت: بنده به شخصه به حسن نیت وزارت بهداشت امیدوارم و تقریباً مطمئنم که وزیر جدید بهداشت دنبال تحقق بخشیدن به حقوق تمام بخش های شاغل در بخش های خدمات سلامت به ویژه پرستاران و پزشکان عمومی هستند.