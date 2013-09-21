محمد هادی نوچه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه حاشیه کویر مرکزی در استان سمنان احیا می‌شود گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال در شش شهرستان استان و با تحت پوشش قرار دادن 10 هزار هکتار از حوزه های آبخیز استان برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به اینکه امروزه با تغییرات اقلیمی و فعالیت های تشدید کننده انسانی در حوضه‌های آبخیز تولید و انتقال رسوب به پایین دست حوزه ها مسئله ساز شده و به آسانی قابل مهار نیست، گفت: طرح های آبخیزداری با هدف کنترل فرسایش خاک و کاهش میزان رسوب حمل شده و همچنین کنترل سیل می‌تواند گام مهمی در حفظ منابع آب و خاک بردارد.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: طرح حاشیه کویر مرکزی از سال 89 در ردیف طرحهای عمرانی ملی آبخیزداری قرار گرفت و هدف از اجرای آن را می توان به کاهش خسارات سیل، کاهش رسوب قابل حمل به کویر مرکزی ایران و استحصال آب اشاره کرد.

نوچه تصریح کرد: این میزان اعتبار نسبت به سال گذشته با جهشی 10 برابری روبرو بوده است که ناشی از توجه مسئولان به استانهای حاشیه کویر مرکزی است تا بتوان جلوی مقادیری زیادی از سیلابها و رسوب تولیدی در حوزه های آبخیز را گرفت.

وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد:‌ با افزایش اعتبارات مورد نیاز و سرمایه‌گذاری در این راه بتوان شاهد افزایش عملیات آبخیزداری و کاهش میزان رسوبات منطقه بود.