  1. دين، حوزه، انديشه
۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۹:۱۶

نشست نقد و بررسی کتاب «قطار شبانه لیسبون» برگزار می شود

نشست نقد و بررسی کتاب «قطار شبانه لیسبون» برگزار می شود

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه دوم مهر به نقد و بررسی کتاب «قطار شبانه لیسبون» اختصاص دارد که با حضور دکتر سعید فیروزآبادی، بلقیس سلیمانی و مهشید میرمعزی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پاسکال مرسیه، نویسنده‌ سوئیسی آلمانی رمان «قطار شبانه‌ لیسبون» که زبان‌شناس و استاد فلسفه‌ تحلیلی است، تلاش می‌کند که در رمان خود به مسأله‌ «تقدیر» و «تصادف» بپردازد و رمانی فلسفی را بنویسد و اندیشه‌ها را با شخصیت‌ها روی صحنه می‌آورد.

مرسیه تلاش می‌کند که در این رمان، ادبیات و فلسفه را به هم بیامیزد. رمان «قطار شبانه‌ لیسبون» با ترجمه مهشید میرمعزی و به همت انتشارات افق منتشر شده است.

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه دوم مهر ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی این اثر اختصاص دارد  که با حضور دکتر سعید فیروزآبادی، بلقیس سلیمانی و مهشید میرمعزی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 2139338

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