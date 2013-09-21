به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهيم‌زاده بعد از باخت دو بر يك تيم راه آهن سورينت در مقابل صباي قم در هفته دهم از دور رفت مسابقات ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور در تشريح عملكرد تيمش در اين ديدار تصريح كرد:‌ من پيش از بازي هم گفته بودم كه در مقابل صباي قم كار سختي در پيش داريم و در واقع اين مسابقه يك ديدار كاملا حساس و دشوار است.

وي ادامه داد: ما شناخت خوبي از تيم صباي قم داشتيم، صبا هميشه يك تيم بزرگ و قابل احترام بوده و مي‌دانستم كه بازي با اين تيم سخت است، ما به جوان‌ها اعتماد كرديم اما گويا هميشه اعتماد به جوان‌ها پاسخ مثبت نمي‌دهد زيرا نتوانستيم در هفته‌هاي اخير خوب نتيجه بگيريم.

سرمربي تيم فوتبال راه آهن سورينت شكست تيمش در مقابل صباي قم را به بازي خوب و انگيزه بالاي غلامرضا عنايتي مهاجم صباي قم ربط داد و تصريح كرد: انصافا عنايتي در سن 38 سالگي همچنان دونده، سرحال و با انگيزه بازي مي‌كند و فكر مي‌كنم كه جوان‌ها بايد از اين بازيكن الگو بگيرند.

وي ياد آور شد: با وضعيتي كه الان تيم راه آهن دارد ناخودآگاه به ياد تيم ذوب آهن اصفهان افتادم زماني كه جورجوويچ به بازيكنان جواني مانند محسن مسلمان اعتماد كرد اما تيم نتيجه نگرفت و مسئولان باشگاه دكتر ذوالفقارنسب را جايگزين وي كرد و مربي جديد با آوردن بازيكنان با تجربه با تيم نتيجه گرفت.

ابراهيم‌زاده تصريح كرد: به نظر مي‌رسد وضعيت امروز تيم راه آهن سورينت نيز به همين شكل شده است و اگر در تيم راه آهن سورينت باشم از هفته‌هاي آينده مجبورم از بازيكناني كه تجربه بيشتري دارند در تركيب اصلي مقابل حريفان استفاده كنم.

گفتني است: تيم فوتبال راه آهن سورينت در مقابل صباي قم پنجمين باخت اين فصل را پذيرفت و بدين ترتيب با يك پيروزي، چهار تساوي و پنج باخت و كسب هفت امتياز از رده چهاردهم به مكان پانزدهم جدول رده بندي ليگ برتر فوتبال كشور سقوط كرد.