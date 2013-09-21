مراودات ایران و آمریکا محترمانه بوده است/ 5+1 حاضر به پذیرش حق غنی سازی ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که در یک هفته اخیر و در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک، صحبت‎های گوناگونی از سوی مقامات جمهوری اسلامی و واشنگتن درباره آمادگی مذاکره بر اساس احترام متقابل بیان شده است، خبرگزاری آسوشیتدپرس در تحلیل به بررسی پیامد آنها پرداخته است.

در این مطلب، با استناد به یادداشت روز جمعه روحانی در روزنامه واشنگتن پست که بر "تعامل سازنده" تاکید شده بود، باعث به وجود آمدن "چشم اندازی مثبت درباره دیپلماسی ایرانی" دانست.

نویسنده این برخورد را سازنده دانسته است که مانع از تشدید اختلافات می‎شود و نقل قول کرده است: "در زمينه مسائلي چون سوريه، برنامه هسته‌ای کشورم و بحث ارتباط با آمریکا، بايد از اين رويکرد فراتر برويم."

رئیس جمهوری ایران در ادامه آورده بود: "به جاي آنکه بر چگونگي جلوگيري از بدتر شدن اوضاع تمرکز کنيم، بايد در مورد اينکه چطور مي‌شود اوضاع را بهتر کرد، فکر و گفت‌وگو کرد. ر اين راستا، ما بايد به صورتي شفاف، دقيق و صادقانه آنچه را که مي‌خواهيم مشخص کنيم و اراده سياسي را نيز براي عملي شدن آن، به خدمت بگيريم."

آسوشیتدپرس، بحث هسته‏‎ای را دشوارترین چالش دانسته است: "آمریکا و دیگر قدرت‎های دنیا به دنبال کاهش غنی سازی اورانیوم ایران، نظارت 24 ساعته بر تاسیسات هسته‎ای و کاهش سطح تولید در تاسیسات زیر زمینی فوردو هستند. متخصصین ایران می‎گویند، بعید است [تهران چنین چیزی را بپذیرد]. حداقل در شرایط کنونی."

درخواست فوق در حالی از طرف خبرگزاری غربی مطرح شده است که در حال حاضر هم دوربین‎های IAEA به صورت 24 ساعته در تاسیسات هسته‎ای ایران در حال کار هستند و تمام مواد نیز تحت نظارت آژانس است.

گری سیمور که تا اویل امسال میلادی مشاور ارشد کنترل سلاح اوباما بود می‎گوید: "کمی تردید دارم که تمام این نوع امتیازات در همین ابتدای بازی داده شود."

در ادامه مطلب به تردید مقامات واشنگتن در زمینه عملیاتی شدن انتظارات خود اشاره شده است و نامه‎های اوباما به مقامات ایرانی را در جهت آزمودنِ شرایط و برای "انتقال فوریتِ حل کشمکش هسته‎ای از طریق دیپلماسی قبل از آن که گزینه فوق حذف شود" دانست.

روحانی در مصاحبه با شبکه ان.بی.سی. گفت از نامه تبریک اوباما تشکر کرده است و "مواضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواردی که ایشان مطرح کرده بود وبرخی موارد دیگر در پاسخ نامه مطرح کردم".

کاخ سفید روز جمعه مجدداً تاکید کرد که دیداری بین اوباما و روحانی برنامه‎ریزی نشده است اما احتمال برخورد مستقیم آنها را رد نکرد.

بن رودس -معاونِ مشاور امنیت ملی اوباما- می‎گوید: "اگر باور داشته باشیم که باعث پیشبرد اهداف‎مان می‎شود، همواره از دیپلماسی استقبال می‎کنیم."

5+1 حاضر به پذیرش حق غنی سازی ایران نیست

آسوشیتدپرس دلیل اصلی بن بست مذاکرات گروه 5+1 و ایران را "عدم تفاهم درباره حق غنی سازی ایران -حتی در سطح پایینی که امکان ساخت بمب هسته‎ای را از بین می‎برد-" معرفی کرد و می‎افزاید: "ایران خواستار شناسایی حق غنی سازی خود بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‎های شیمیایی توسط جامعه بین الملل بود اما شش کشور مذاکره کننده، از آن خودداری کردند."

در ادامه، مهم‎ترین موضوع را برای ایران در مذاکرات، جلب موافق برای حذف تحریم‎های اقتصادی دانسته است و در ازای آن تا جایی که ممکن است، مسائل کمتری را بپذیرد: "اما دولت اوباما تحریم‎ها را اهرم کلیدی اعمال قدرت می‎داند و تمایلی به کاهش محدودیت‎ها ندارد."

ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت: "اعتقاد داریم که بخشی از دلیل این که در حال حاضر فرصتِ دیپلماسی دست یافته ایم، به دلیل سخت‎ترین سیستم تحریم‎هایی که علیه ایران اعمال کرده‎ایم، است."

سیمور که هم اکنون استاد دانشگاه هاروارد است مدعی است که در مذاکرات قبلی 5+1 به ایران پیشنهاد کرده بود که غنی سازی را به پنج درصد کاهش دهد. تهران در مقابل خواستار کاهش قابل ملاحظه تحریم‎ها بود.

وی افزود که طرف مقابل تنها حاضر به کاهش کمی از تحریم‎ها بود، آن هم به شرطی که ایران علاوه بر کاهش غنی سازی، تولید اورانیوم غنی سازی را متوقف کند و ذخیره مواد خود را کاهش دهد.

مقامات آمریکایی نیز گفته‎اند ایران باید غنی سازی خود را در تاسیسات هسته‎ای فوردو متوقف کند و اورانیوم‎های غنی شده آن نیز به خارج از کشور منتقل شود.

علی‌اکبر صالحی -رئیس سازمان انرژی اتمی- در حاشیه جلسه هفته گذشته دولت در جمع خبرنگاران خبر رسانه های غربی مبنی بر احتمال تعطیلی سایت فردو در صورت لغو تحریم ها را رد کرده بود."