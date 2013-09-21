ساماندهی و ثبت 1360 دستگاه وانت در پردیس

محمد لاله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بدون تردید یکی از مهمترین پیش زمینه های توسعه در هر کشوری ایجاد مسیرهای مناسب در راستای تسهیل در تردد شهروندان است.

وی ادامه داد: در این بین، شهر جدید پردیس که طی سالیان گذشته هدف اجرای طرحهای انبوه سازی مسکن مهر قرار گرفته نیز باید در زمینه مسیرهای دسترسی و توسعه سامانه های حمل و نقل همگانی از جایگاهی درخور شأن مردم ساکن در آن بهره مند شود.

این مسئول افزود: از این رو تلاشهای مجموعه شهرداری همراه با مساعدت مسئولان استانی کشوری با دعای خیر مردم آغاز شد تا خدماتی شایسته به شهروندان ارائه شود.

افزایش کمی و کیفی سازمان حمل و نقل همگانی پردیس

لاله با ارائه پیشینه ای از مقدمات راه اندازی سازمان حمل و نقل همگانی شهر پردیس یادآور شد: این سازمان در سال 84 با سرمایه نقدی 60 میلیون ریال به منظور ساماندهی و بهبود وضعیت حمل و نقل همگانی شهر و مناطق حومه بصورت نهادی وابسته به شهرداری راه اندازی شد.

شهردار پردیس ادامه داد: این مجموعه امور خود را با دو پرسنل در محلی کوچک از شهرداری از طریق 37 مینی بوس، ساماندهی 80 دستگاه خودرو و پنج خط تاکسیرانی آغاز کرد.

وی اضافه کرد: حال امروز سازمان حمل و نقل همگانی پردیس با همکاری همه عوامل اجرایی و بکارگیری 52 دستگاه مینی بوس، 209 دستگاه خودروی سواری، دو دستگاه ون، ثبت یک هزار و 360 وانت ساماندهی شده و 12 دستگاه اتوبوس خدمات خود را به مردم شریف پردیس و سایر هموطنان ارائه می دهد که طبق پیش بینی اعتباری سال جاری احتمال توسعه این امر دور از انتظار نیست.

راه اندازی خط اتوبوسرانی فاز چهار – فرهنگسرای اشراق

این مسئول با اشاره به برخی اقدامات اجرایی واحد حمل و نقل همگانی پردیس طی پنج ماهه نخست امسال خاطرنشان کرد: راه اندازی خط اتوبوس پردیس - جشنواره یکی از مهمترین رویدادهای واحد حمل و نقل همگانی شهرداری شهر جدید پردیس طی سال گذشته بود.

لاله ادامه داد: این مهم همواره در ردیف اصلی ترین مطالبات بحق مردم شریف شهر پردیس محسوب می شد که تحقق آن رضایت عمومی شهروندان را به همراه داشت.

شهردار پردیس اضافه کرد: علاوه بر این امور دیگری نظیر گسترش خدمات به فازهای چندگانه پردیس، افزایش تعداد خطوط حمل و نقل، انتقال پایانه مینی بوسرانی از فاز یک به فاز چهار، راه اندازی 10 خط تاکسیرانی، اخذ مجوز نصب دو ایستگاه تاکسی تحت پوشش این سازمان در تهران (دپوی شرق و نوبنیاد) و تأسیس مرکز تاکسی بیسیم نیز صورت اجرایی به خود گرفت.

اجرای طرح جامع حمل و نقل همگانی/ پیگیری بیمه رانندگان

وی از تداوم اجرای طرح جامع حمل و نقل در پردیس خبر داد و افزود: از سال گذشته امور جانمایی تابلوعلائم راهنمایی و رانندگی در قالب طرح جامع حمل و نقل همگانی و ساماندهی علائم راهنمایی و رانندگی با عقد قراردادی با کارشناسان امر آغاز شد و کماکان ادامه دارد.

این مسئول ادامه داد: برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال اختصاص یافت تا این سازمان نسبت به خرید اقلام مورد نیاز برای ساماندهی، جانمایی و نصب علائم ترافیکی در سطح شهر اقدام کند.

به گفته لاله، پیگیری اموری نظیر بیمه درمانی رانندگان سازمان در فرمتهای تعیین شده و ارسال ماهانه آن به سازمان تأمین اجتماعی و ستاد سوخت در راستای تسهیل در زندگی این زحمتکشان نیز انجام می شود، همچنین سازمان در حال رایزنی برای برخورداری رانندگان پردیسی از مزایای بیمه تکمیلی، عمر و حادثه است.

شهردار پردیس، برگزاری کلاسهای آموزشی اخلاق حرفه ای رانندگی بصورت ادواری در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات فعالان این حوزه را گامی مفید در خصوص افزایش بهره وری شغلی رانندگان خواند.