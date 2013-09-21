آیا زنان در میان فرماندهان لشکر امام زمان(عج) حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی در برنامه عطر انتظار که روز های جمعه از شبکه قرآن و معارف سیما بر روی آنتن می رود گفت: باید منتظران امام زمان بدانند در حال امتحان هستند و بنابراین مراقب خود و فرزندان خود باشند زیرا عصر، عصری است که در تهاجم و حمله ضد ارزش ها بی نظیر است.

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: در حال حاضر فضای مجازی پر شده از مطالبی که در مبارزه با دین، اخلاق و ارزش ها تبلیغ می کنند و یک لشکر برای ارزش زدایی و عفت زدایی بسیج شده اند تا اخلاقیات را نابود کنند. متأسفانه بخشی از مخاطبان این موج هم مخاطبان ایرانی هستند.

وی ادامه داد: ماهواره های بیگانه به عنوان ابزار دشمن عمل می کنند و این موضوع تنها از نظر سیاسی مطرح نیست بلکه آن ها در پی براندازی اخلاقیات و دین هستند از طرفی نسل جوان هم نسلی تنوع طلب است. بنابراین باید با برنامه های جایگزین سازنده سعی کنیم تا جوانان را از پای ماهواره های فساد به سمت برنامه های متنوع مذهبی بکشانیم و در این مورد صدا و سیما و به خصوص سیما بسیار تأثیرگذاراست و این تلاش از هر سرمایه دیگر ارزشمندترخواهد بود.

ویژگی های یاران امام زمان

وی در رابطه با ویژگی های یاران امام زمان گفت: یاران امام زمان در عصر غیبت همان خصوصیاتی را دارند که در زمان ظهور و حضورشان دارند و طبق آیه 54 سوره مائده اولین ویژگی آن ها این است که قلبشان متوجه خداست و خداوند را دوست دارند و جلوه این محبت در آن ها بندگی خداوند است. ویژگی دوم یاران امام زمان نیز این است که خداوند هم آنان را دوست دارد زیرا آنان اهل تقوا هستند و در برابر گناهان و مصیبت صابرند.

حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی با بیان این مطلب که اگر در یک جامعه فرهنگ عدالت نهادینه شده باشد در آن جامعه عدالت برقرار خواهد شد، خصوصیت دیگر یاران امام زمان را عدالت آنان برشمرد و افزود: عدل به معنای این است که هر چیزی و هر کاری در جای خودش قرار دارد و قسط نیز به معنای عدالت اجتماعی است و عدالت اقتصادی نیز قسمتی از این عدالت است، پیغمبراکرم(ص) جامعه ای مد نظرشان است که در آن قسط برقرار باشد اما قسطی که که مردم را با اجبار به عدالت وادار نکرده باشند بلکه باید فرهنگ عدالت در بین آنان نهادینه شده باشد و یاران امام زمان این عدل و قسط را در جامعه رعایت می کنند.



امام جمعه موقت تهران خصوصیت دیگر یاران امام زمان را انعطاف آنان در برابر مؤمنان بیان کرد و گفت: یاران حضرت مهدی(عج) به یکدیگر مهر و محبت دارند و از آبروی یکدیگر نیز دفاع می کنند. البته این دفاع به معنای پارتی بازی نیست زیرا پارتی بازی برادر رشوه است اما کسی که کلامش نفوذ دارد باید از آبرویش برای برادر مؤمنش مایه بگذارد تا حقی ناحق نشود و این نه تنها پارتی بازی نیست بلکه شفاعت حسنه است.

حجت الاسلام و المسلمین خاتمی اظهار داشت: خصوصیت دیگر یاران امام زمان این است که دربرابر کفار و بیگانگان نفوذ ناپذیرند و با کفار و منافقین مرز دارند و فرهنگشان با آنها متفاوت است اما متأسفانه امروزه بعضی جوانان به این مرزها توجه ندارند که باید فرهنگشان فرهنگ خودی باشد ومتأسفانه گاهی شاهد هستیم که جوان مسلمان رنگ بیگانگان را می گیرد.



وی دو ویژگی دیگر یاران امام زمان را توجه و تلاش برای کسب رضای الهی و مجاهد بودن آنان دانست و تصریح کرد: یاران بقیة الله درد دین را دارند و فقط رضای خدا را در نظر می گیرند و از سرزنش ها نیز بیم به دل راه نمی دهند. از طرفی آنان مجاهدانی هستند که در تمامی عرصه ها از جمله اخلاق و سازندگی این روحیه جهادی را دارا می باشند.

جایگاه زنان دربین یاران امام زمان

وی در رابطه با جایگاه زنان دربین یاران امام زمان گفت: 50 نفر از فرماندهان لشگر امام زمان(ع) بانوان هستند بانوانی که مانند زنان زمان پیغمبر(ص) در رکاب ایشان و در زمان جبهه کارهای خاص بانوان را انجام می دادند.

حجت الاسلام و المسلمین خاتمی ادامه داد: بانوان در زمان امام زمان نقش فاطمی را بر عهده دارند این نقش همان نقشی است که وقتی از حضرت زهرا(س) پرسیدند که بهترین چیز برای زن چیست حضرت فرمودند این که هیچ مردی او را نبیند و او نیز مردی را نبیند.

وی در رابطه با این حدیث تصریح کرد: بعضی در سند این روایت شبهه وارد می کنند اما من در 20 کتاب از منابع معتبر این روایت را دیده ام اما آن چه که مسلم است این است که این روایت باید به درستی معنا شود و معنایش هم این است که بهترین چیز برای بانوان این است که خودشان امور مربوط به خودشان را بر عهده بگیرند.

خطیب نماز جمعه تهران اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از بانوان تصور می کنند که دانش و تخصص تنها نزد مردان است در صورتی که در حال حاضر ما درتمای عرصه های مربوط به زنان خانم های فرهیخته فراوانی داریم که به بهترین نحو به وظایف خود عمل می کنند. خانم ها در عرصه ظهور امام زمان هم کارهایشان را خودشان هدایت خواهند کرد.

وی در پایان بار دیگر به جایگاه رسانه در مبارزه با تهاجمات فرهنگی دشمن تأکید کرد و گفت: ایجاد تنوع و تعهد نقش بزرگ رسانه است به خصوص سیما که باید هر چه بیشتر تنوع در چهارچوب دینی را زیاد کند به گونه ای که حتی به اندازه روزنه ای جا برای سوءاستفاده دینی و اخلاقی از این برنامه ها نباشد و تا به حال نیزدر بسیاری از برنامه هایش این نکات را رعایت کرده است.