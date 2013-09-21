  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۳۳

مشاور سیاسی رئیس جمهوری مصر:

اغلب رهبران اخوان المسلمین به شدت افراطی هستند / توصیه به کناره گیری اخوان از عرصه سیاسی

اغلب رهبران اخوان المسلمین به شدت افراطی هستند / توصیه به کناره گیری اخوان از عرصه سیاسی

مشاور سیاسی رئیس جمهوری مصر در گفتگویی اعلام کرد که اخوان المسلمین این کشور بهتر است از عرصه سیاسی کناره گیری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی حجازی مشاور سیاسی رئیس جمهوری مصر در گفتگو با دیلی تلگراف انگلیس اظهار داشت: روند آشتی ملی در کنار تشکیل اوضاع جدید مصر پیش خواهد رفت. وی خاطرنشان کرد: بهترین کاری که اخوان المسلمین می تواند در راستای منافع شهروندان مصری انجام دهد این است که از روند سیاسی کناره گیری کند.

حجازی با بیان این مطلب افزود: اغلب رهبران اخوان المسلمین شدیدا افراطی هستند به طوری که این مسئله بازگشت آنها به عرصه سیاسی را با دشواری روبرو می کند. مشاور سیاسی رئیس جمهوری مصر در ادامه گفت: رهبران اخوان المسلمین که از پشت میله های زندان به شکل منطقی از سیاست سخن می گویند کسانی هستند که در جریان 45 روز تحصن خود در قاهره، مردم را به خشونت تشویق می کردند.

گفتنی است از زمان برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری از ماه جولای تاکنون طرفداران اخوان المسلمین در اغلب شهرهای مصر با برپایی تظاهراتی خواهان بازگشت وی به قدرت هستند.

کد مطلب 2139409

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها