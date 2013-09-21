اغلب رهبران اخوان المسلمین به شدت افراطی هستند / توصیه به کناره گیری اخوان از عرصه سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی حجازی مشاور سیاسی رئیس جمهوری مصر در گفتگو با دیلی تلگراف انگلیس اظهار داشت: روند آشتی ملی در کنار تشکیل اوضاع جدید مصر پیش خواهد رفت. وی خاطرنشان کرد: بهترین کاری که اخوان المسلمین می تواند در راستای منافع شهروندان مصری انجام دهد این است که از روند سیاسی کناره گیری کند.

حجازی با بیان این مطلب افزود: اغلب رهبران اخوان المسلمین شدیدا افراطی هستند به طوری که این مسئله بازگشت آنها به عرصه سیاسی را با دشواری روبرو می کند. مشاور سیاسی رئیس جمهوری مصر در ادامه گفت: رهبران اخوان المسلمین که از پشت میله های زندان به شکل منطقی از سیاست سخن می گویند کسانی هستند که در جریان 45 روز تحصن خود در قاهره، مردم را به خشونت تشویق می کردند.

گفتنی است از زمان برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری از ماه جولای تاکنون طرفداران اخوان المسلمین در اغلب شهرهای مصر با برپایی تظاهراتی خواهان بازگشت وی به قدرت هستند.