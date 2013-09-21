مشکلات روستای "چنار باشی" ایلام/ از چرخاندن زندگی با یارانه تا مهاجرت به استرالیا

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سلسه گزارشهای خبرگزاری مهر از روستاهای استان ایلام بعد از جنوب استان و روستای مهدی آباد در پنج کیلومتری شهر ایلام این بار به 60 کیلومتری شهر ایلام یعنی روستای "چنارباشی" از توابع شهرستان ایلام آمدیم.

این روستا نکات قابل توجهی دارد که شاید گوشه ای از مشکلات مردم باشد و واقعیتهای مهاجرت در استان ایلام نیز به خوبی در آن نمایان است که متاسفانه فقر و مشکلات مردم را اذیت کرده است.

روستای چنارباشی در مسیر شهرستان بدره به شهر ایلام قرار دارد و دسترسی به این روستا نیز کار سختی نیست و به راحتی می توان به روستا رسید که خود این مسئله نیز در روستای مهدی آباد در پنج کیلومتری شهر ایلام نیز آشکار بود یعنی روستاهای قابل دسترس ایلام مانند روستاهای دورافتاده نیز محروم هستند و شاید هم بیشتر!

دهیار روستای چنار باشی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: روستای چنار باشی با 600 نفر جمعیت و 130 خانوار از توایع بخش سیروان زیر نظر فرمانداری شهرستان ایلام قرار دارد.

مجتبی برنو اظهار داشت: اگر در روستاهای دیگر استان کشاورزی و دامداری وجود دارد در این روستا متاسفانه چیزی وجود ندارد و کشاورزی و دامداری بسیار ناچیز است و مردم از طریق یارانه ها و نهادهای حمایتی زندگی را می چرخانند.

وی تصریح کرد: طرح هادی این روستا تا حدود 50 درصد اجرایی شده و روستا نیاز به آسفالت، گازکشی، روشنایی معابر، نانوایی و... نیاز دارد که متاسفانه تاکنون وعده های زیادی از مسئولان و نمایندگان داده شده ولی اجرایی نشده است.

این دهیار عنوان کرد: یکی از مهمترین مشکلات این روستا مهاجرت مردم به شهرها و مهاجرت جوانان روستا به کشور استرالیا بوده که هنوز بعد از چند سال خبری از این جوانان نیست و معلوم نیست چه بلایی سر آنها آمده است.

برنو عنوان کرد: مردم این روستا با مشکلات متعددی روبرو هستند و واقعا انتظار داریم مسئولان رسیدگی کنند و آخرین بار که فرماندار از این روستا بازدید کرده یک سال پیش بوده است.

برنو اظهار داشت: هیچ گونه طرح اشتغالزایی در این روستا وجود ندارد و مردم با کشاورزی دیم و دامداری سنتی چطور می توانند زندگی خود را پیش ببرند.

دهیار چنارباشی افزود: در این روستا هیچ گونه امکاناتی حتی در حد یک سالن ورزشی وجود ندارد و خانه بهداشت روستا نیز با کمبود دارو و پزشک مواجه است و در هفته یک بار دکتر به روستا می آید.

وی افزود: قالی بافی و خیاطی در روستا وجود دارد ولی هیچ گونه حمایتی از سوی مسئولان برای توسعه آنها انجام نشده است.

برنو ادامه داد: مشکلات بهداشتی، درمانی، آموزشی و نبود مدرسه، نبود وسیله نقلیه برای رفت آمد و... از دیگر مشکلات روستا هستند که مسئولان در این زمینه توجه کنند.

دهیار چنار باشی عنوان کرد: روستای چنار باشی در کنار کبیرکوه در نقطه ورزین بلندترین نقطه استان ایلام قرار دارد که جلوه های بی نظیر گردشگری دارد.

برنو عنوان کرد: در این کوه تعدادی چاه نفت وجود دارد که زمان قدیم بسته شده اند و در حال حاضر کسی سراغی از آنها نمی گیرد.

وی بیان داشت: فلسفه نامگذاری روستای چنارباشی وجود یک درخت چنار در روستا است که شاید حدود 500 سال و شاید هم بیشتر باشد.

دهیار چنار باشی بیان داشت: مرحوم باشی از افراد قدیمی روستا یک اصله نهال چنار کاشته است و بعد از سالها این درخت با عظمت هنوز سالم است و نماد روستای چنار باشی است.

وی گفت: مسئولان میراث فرهنگی می توانند با مستند سازی این درخت آن ار در فهرست آثر ملی ثبت کنند چون از قدمت بالایی برخوردار است و در حال حاضر نیازمند حفاظت است.

برنو بیان داشت: این درخت نیاز به آب زیاد دارد و همچنین وسایل مناسبی که بتوان به راحتی از درخت حفاظت کرد که نماد روستا خشک نشود این در حالی است که اکثر درختان بلوط این منطقه خشک شده اند.