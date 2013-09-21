به گزارش خبرگزاری مهر، 8 صنف عضو خانه سینمای ایرانیان نامه ‌ای سرگشاده خطاب به حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی نوشتند.

در متن این نامه آمده است: اکنون که دولت قانون، تدبیر و اعتدال به میان سینماگران چتر امید خود را گستراند و به ظاهر درب خانه سینما را گشوده و فقط امید را به ارمغان آورد و قانون و اعتدال را پشت درب این خانه گذاشت. جای تعجب است. امید اگر بی تدبیر، اعتدال و قانون باشد یعنی هیچ، تا مدتی سرگرم این هیاهو هستیم و لکن ضربه آخر این امید، رفتن به ناکجا آباد است.

ما امضاکنندگان زیر روسای صنوف قانونی که مدتی بیش از یک سال و اندی است که در پی ثبت مراحل قانونی صنف خود از وزارت ارشاد و ثبت شرکت ها و موسسات هستیم که به حمدلله این اقدام انجام و به صورت رسمی قانونی شده ایم، به اطلاع حضرتعالی می رسانیم که در مجمع عمومی خانه سینمای ایرانیان در تاریخ 19/4/92 با حضور نمایندگان رسمی وزارت ارشاد شرکت کرده و عضو این خانه هستیم لکن انتظار ما از دولت تدبیر و قانون این است که نگذارند بی قانونی حاکم بر سینما شود و با تدبیر سعی در زیر چتر بردن تمام صنوف و همدل کردن آنان باشند.

در ادامه این نامه آمده است: وقتی خانه سینما ایرانیان قانونی و به ثبت رسیده و صنوف قانونی خود را عضو این خانه دانستند، نیازی به برگزاری مجمع عمومی دیگری تحت عنوان خانه سینما نیست و این عمل غیر قانونی بوده و باعث از هم گسیختگی نظام صنفی و عدم همدلی و پایمال کردن اهداف صنفی که تاکنون قانونی بوده خواهد شد. صنوف قانونی انتظار دارند با تدبیر جنابعالی بعنوان ریاست محترم سازمان سینمایی و با هماهنگی هیأت مدیره "خانه سینمای ایرانیان" یک مجمع عمومی که همه صنوف حضور دارند برگزار و هیأت مدیره جدید انتخاب شوند و ما صنوف عضو "خانه سینمای ایرانیان" اعلام می داریم که در هیچ مجمع عمومی غیر از آن شرکت نخواهیم کرد.

جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران، کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران، کانون کارگردانان سینمای ایران، انجمن آموزشگاه های سینمایی، انجمن مدیران تدارکات سینمای ایران، انجمن دستیاران فیلمبردار سینمای ایران، انجمن مدیران جلوه های ویژه میدانی سینمای ایران و انجمن مدیران تولید سینمای ایران این نامه را امضا کرده‌اند.