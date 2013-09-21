ثبت نام مشروط از قبول شدگان دکترای محروم از تحصیل/ توضیحاتی درباره علت برکناری فرهاد دانشجو

به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده - سرپرست جدید دانشگاه آزاد امروز پیش از آغاز جلسه با معاونانش در بین خبرنگاران حاضر شد و به سئوالاتشان پاسخ داد.

وی در ابتدای سخنانش گفت: روش های من و همکارانم بر اساس شفافیت، صداقت و پرهیز از افراط و تفریط و حرکت در چارچوب سیاست های کلی نظام، رهنمودهای مقام معظم رهبری و اندیشه های خردمندانه رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد به عنوان بنیانگذار اصلی این دانشگاه خواهد بود.

میرزاده ادامه داد: این دانشگاه امانت مردم است به دست ما، بنابراین باید امانتدار مردم باشیم. ما نه برای تقابل بلکه برای تعامل، نه برای دشمنی بلکه برای نشاندن درخت دوستی، هم افزایی، هم فکری، هم اندیشی، همکاری و همدلی با همه کسانی که دوستدار علم و دانش و فناوری هستند، آمده ایم و در این راه دست دوستی و نیاز خود را برای توسعه علمی کشور و مشارکت فزاینده در تولید علم جهانی و رفع نیازهای کشور به سوی همه دلسوزان و فرهیختگان و جامعه علمی و فرهنگی کشور دراز می کنیم.

مدیری مستقل هستم و وامدار حزب و گروه سیاسی نیستم

سرپرست جدید دانشگاه آزاد با بیان اینکه کاری به گذشته ندارم و نگاهم به آینده است، ادامه داد: سوابق 30 سال گذشته من نشان می دهد همواره مدیری مستقل بوده ام و خوشبختانه وامدار هیچ حزب و گروه سیاسی نیستم و منافع دانشگاه بر همه چیز ارجحیت دارد.

میرزاده خطاب به خبرنگاران گفت: شما خبرنگاران هم در واقع یکی از معاونان من به شمار می آیید و قول جلسات برنامه ریزی شده با شما را می دهم.

استفاده از تجریبات جاسبی و دانشجو

سرپرست جدید دانشگاه آزاد با بیان اینکه لازم است از خدمات 30 ساله جاسبی تشکر و قدردانی شود، تاکید کرد: لازم است مراسمی در شان وی حتما برگزار شود و از آقایان جاسبی و دانشجو می خواهم برای مشورت و استفاده از تجربیات مفیدشان با من باشند.

از همه ظرفیت ها با هر گرایش سیاسی استفاده می کنیم

عضو هیات امنای دانشگاه آزاد با بیان اینکه این دانشگاه باید یک محیط علمی باشد نه وجه المصالحه جریان های سیاسی، ادامه داد: ما برای رسیدن به این نقطه از همه ظرفیت های شایسته با هر گرایش سیاسی استفاده خواهیم کرد. من همه را به همراهی دعوت می کنم نه تقابل و باید بدانیم در دانشگاه آزاد منافع فرزندان ملت وجود دارد و برای تحقق آن باید همه کمک کنند.

وی با اشاره به کیفیت علمی این دانشگاه تاکید کرد: کیفیت علمی دانشگاه آزاد باید افزایش یابد و این یک اصل مهم در تصمیمات مدیریت دانشگاه خواهد بود.

میرزاده با اشاره به انتخاب مدیران در این دانشگاه اظهار داشت: در انتخاب مدیران دانشگاه توانمندی های علمی ارجحیت خواهد داشت نه گرایش های سیاسی و از همه نیروهای توانمند استفاده خواهیم کرد و درهای دانشگاه آزاد در تمام مناطق و واحدها و مراکز بر روی اساتید داخل و خارج از کشور برای همکاری باز است و ما در نظر داریم از همکاری بانوان دانشمند هم در سمت های روسای مناطق و دانشگاهها استفاده کنیم.

خودداری از عزل مدیران بدون هماهنگی

سرپرست جدید دانشگاه آزاد درباره آن دسته از استادان، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه که حقی از آنان ضایع شده، گفت: اگر استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه از اینکه ممکن است حقی از آنان تضییع شده به من نامه بنویسند قطعا رسیدگی می کنم. از مسئولین مناطق، واحدها و مراکز دانشگاهی می خواهم از برکناری یا انتصاب مدیران بدون هماهنگی قطعی خودداری کنند.

وی تاکید کرد: هیچ کدام از مسئولین واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی نمی تواند مانع از تحصیل دانشجویان شوند. طبق قانون اساسی هیچ مانعی برای ادامه تحصیل دانشجویان وجود ندارد. جوانانی که در بستر فرهنگی انقلاب بزرگ شده اند چرا باید حق ادامه تحصیل نداشته باشند و هیچ دانشجویی نباید به خاطر گرایش سیاسی خاص از ادامه تحصیل منع شوند.

میرزاده در ادامه تاکید کرد: در دانشگاه آزاد اسلامی مانند همه دانشگاههای سراسر جهان شاخص فضیلت و شایستگی علمی حاکم خواهد بود بنابراین کسانی که با هر روش و ساز و کاری بدون شایستگی علمی سوار اتوبوس دانشگاه شده اند، باید پیاده شوند. دانشگاه آزاد برای توسعه علمی است نه جایگاهی برای اشتغال و کارچاق کنی دوستان و نزدیکان.

وی در پایان سخنانش خاطر نشان کرد: مسئولین دانشگاه آزاد در تمام رده ها و در سراسر کشور باید با دریافت پیام مردم که ظهورش را در انتخابات 24 خرداد 92 دیدیم، خود را با سیاست های دولت تدبیر و امید هماهنگ کنند و باید بدانیم راه دانشگاه آزاد اسلامی از راه مردم نمی تواند جدا باشد.

دانشجوی ستاره دار برای ما معنا ندارد

به گزارش مهر، میرزاده پس از پایان سخنانش پاسخگوی پرسش خبرنگاران شد و درباره این موضوع که برخی از پذیرفته شدگان آزمون دکترای سال تحصیلی جاری دانشگاه آزاد که دارای رتبه های تک رقمی و مقالات علمی متعددی بوده اند موفق به دریافت کارنامه شان نشده اند که این موضوع حاکی از ممنوعیت تحصیل برای آنان است و دستور ویژه سرپرست جدید برای این اتفاق چیست، گفت: من متوجه شده ام بسیاری از داوطلبان حتی در مقطع دکترا پذیرفته شده اند اما اجازه تحصیل نیافته اند. امروز به رئیس مرکز آزمون اعلام کردم که از تمام این دانشجویان ثبت نام مشروط به عمل آید و کاری به عملکرد آنان نداشته باشند.

وی ادامه داد: دانشجوی ستاره دار برای ما معنا ندارد و دلیل نمی شود فرزندان کشورمان با بهانه های سست و به علت فعالیت ها و گرایش های سیاسی که دارند از تحصیل محروم شوند. اگر هم موردی باشد نیاز به رسیدگی قضایی دارد.

میرزاده همچنین درباره تعاملش با وزارت علوم گفت: امیدوارم توفیقی در مجلس رای بیاورد و همکاری دانشگاه آزاد با وزارت علوم تنگاتنگ است.

دانشگاه آزاد باید جزء 100 دانشگاه برتر جهان باشد

سرپرست جدید دانشگاه آزاد در بخش دیگری از پاسخ هایش به پرسش خبرنگاران با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد باید جزو 100 دانشگاه برتر جهان باشد، تاکید کرد: هر چند کار سختی است و شاید بلندپروازانه باشد اما باید در 10 سال آینده جزو رده صدم دانشگاههای جهان قرار گیریم.

وی درباره فعالیت دانشجویان با هر گرایش سیاسی در دانشگاه آزاد تاکید کرد: دانشجویان با تشکل های دانشگاه و با هر گرایش سیاسی می توانند فعالیت و همکاری داشته باشند و ما از آنان حمایت می کنیم.

عضو هیات امنای دانشگاه آزاد در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص شهریه های این دانشگاه با یادآوری اینکه شهریه سال تحصیلی جاری به تصویب هیات امنا رسیده است، ادامه داد: برای شهریه سال تحصیلی بعد لازم است در هیات امنا تصمیم گیری شود.

سرپرست جدید دانشگاه آزاد با بیان اینکه 99 درصد درآمدهای دانشگاه آزاد حاصل از شهریه های دانشجویان است، ادامه داد: در نظر داریم از طریق تنوع بخشی به منابع درآمدی و با مکانیزم های خاصی منابع درآمدی دیگری برای دانشگاه آزاد ایجاد کنیم. یکی از این راهها نیز ایجاد شرکت های دانش بنیان و ... است.

علت برکناری فرهاد دانشجو

میرزاده در بخش دیگری از پاسخگویی به پرسش های خبرنگاران درباره علت برکناری فرهاد دانشجو در هیات امنا گفت: دوست ندارم به گذشته برگردم و در این باره صحبت کنم اما توضیحاتی را ارائه می دهم. برخی رسانه ها اعلام کردند چهار تن از اعضای هیات امنا طی صورت جلسه ای خواهان برکناری رئیس دانشگاه آزاد هستند اما باید بگویم دو تن از وزرای عضو در هیات امنا و یا حتی سه نفر از اعضا، می توانند بر اساس اساسنامه از رئیس هیات امنا بخواهند که جلسه فوری تشکیل شود.

وی ادامه داد: ما در برخی رسانه ها اعلام کردیم که هیچ دستور جلسه ای برای عزل رئیس دانشگاه آزاد امضا نکرده ایم اما برخی رسانه ها با انتشار دستور جلسه اصلی مبنی بر برگزاری جلسه فوق العاده هیات امنا اعلام کردند که این نامه مدرک اصلی مبنی بر عزل فرهاد دانشجو در هیات امنا است در حالیکه این خبر کاملا اشتباه است.

وی افزود: از طرفی لازم بود که دانشگاه آزاد با دولت هماهنگ باشد، مصالح دانشگاه‌ آزاد برای هیئت امنا مهم است و اعضای هیئت امنا به این نتیجه رسیده‌اند که تغییر در سطح مدیریت ضروری است.

سرپرست جدید دانشگاه آزاد از رسانه ها تقاضا کرد در انتشار اخبار شفافیت را مد نظر داشته باشند و تعامل دانشگاه آزاد با رسانه ها دوطرفه خواهد بود.