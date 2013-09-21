500 نفر در عرصه تئاتر در همدان فعال هستند/آثار هنری مبتنی بر ارزشهای جامعه باشد

حسین صفی در حاشیه جشنواره تئاتر استان همدان در ملایر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر هنر تئاتر استان همدان یکی از هنرهای پر مخاطب است.

وی با بیان اینکه طبق آماری که از گروه های تئاتر استان موجود است، بیش از 500 نفر در سنین مختلف در عرصه هنر در تئاتر استان فعالیت دارند، عنوان داشت: در بخش بیمه هنرمندان استان می توان گفت که بیشترین بیمه نیز مربوط به افراد عرصه تئاتر است.

وی افزود: اگر هر گروه نمایشی هفت اجرای عمومی داشته باشد طبق آیین نامه می تواند با مراجعه به اداره فرهنگ و ارشاد استان همدان برای تشکیل پرونده اقدام کند.

در حوزه نمایش محدودیت موضوعی وجود ندارد

وی در ادامه با اشاره به کیفیت بخشی آثار نمایشی در تئاتر گفت: در حوزه نمایش محدودیت موضوعی وجود ندارد و هر اثر زائیده دغدغه فکری نویسنده در موضوع مورد نظر است.

صفی بیان کرد: مهمترین بخش هنر نمایشی جذابیت کار، زیبا شناسی اثر، ساختار و ارائه یک اثر هنری است.

کارشناس مسئول هنرهای نمایشی استان همدان با بیان اینکه هنرمندان باید توجه داشته باشند که هر اثری را که به نمایش می گذارند با ارزش های جامعه مبتنی و به دور از ابتذال ذهنی افراد و مخاطبان باشد، افزود: آثار هنری باید طوری باشد که مخاطب، تئاتر را نه به عنوان یک اثر سرگرمی بلکه به عنوان یک اثر فاخرو ماندگار مد نظر داشته باشد.

وی هنرمندان تئاتر استان همدان را افرادی عاشق هنر، بی ادعا و صادق برشمرد و گفت: این رمز موفقیت در بین هنرمندان تئاتر استان همدان بوده است.

صفی همچنین به حمایت های اداره فرهنگ و ارشاد در بخش نمایشی اشاره کرد و افزود: این حمایت ها در دو بخش بخش سخت افزاری و مادی است.

وی بیان کرد: حمایت های بخش سخت افزاری تجهیز سالن ها به بهترین امکانات است که استان همدان از نظر سالن های تئاتر بسیار مجهز است.

کارشناس، مسئول هنرهای نمایشی استان همدان ابراز داشت: همچنین حمایت های بخش مادی در سالهای گذشته همه نمایش هایی دارای پروانه بوده است.

وی در پایان سخنانش بیان داشت: سال گذشته 28 نمایش در استان همدان پروانه دریافت کردند که بعد از اجرا از سوی مرکز هنری و نمایشی تهران نیز مورد حمایت قرار می گیرند.