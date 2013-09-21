سرهنگ مقصود شمس آذر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مراسم رژه روز 31 شهریور ماه در میدان مدرس برگزار می‌شود افزود: در این راستا محدودیت‌های ترافیکی این مراسم از پل کوی فرهنگ اعمال می شود و تا تقاطی تربیت ادامه دارد.

وی اظهار داشت: در مسیر شمال به جنوب منتهی به کوی فرهنگ تا خیابان فرودگاه تردد از روی پل آزاد است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت:‌ مسیرهای جایگزین برای محدودیت‌های ایجاد شده در روز 31 شهریور ماه در زنجان انتخاب شده و رانندگان می‌توانند از مسیر بلوار قائم به سمت شهرک کارمندان به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

سرهنگ شمس آذر زمان آغاز اعمال محدودیت‌های ترافیکی روز 31 شهریور ماه را 6:30 صبح اعلام کردوگفت: دراین راستا محدودیت‌های ترافیکی تا پایان مراسم اعمال می شود.

وی به رانندگان توصیه کرد در این روز به ویژه در مدت زمان اعمال محدودیت‌ها از توقف کردن خودرو در محدوده‌هایی که به رژه ختم می شود خودداری کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: با توجه به این رژه نیروهای مسلح با بازگشایی مدارس همزمان شده گفت: روان سازی ترافیک در این روز در مرکز شهر نیاز به همکاری رانندگان با پلیس دارد.